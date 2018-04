Absturz Technischer Defekt, ein Teilchen und viele Fragezeichen

Glems / Von Peter Kiedaisch

Am Tag nach dem Absturz eines zweisitzigen Segelflugzeugs ist beim Flugsportverein Roßfeld nichts mehr, wie es war. Zumal der beim Unfall ums Leben gekommene Flugzeugführer der Vorsitzende des Vereins war. Reiner Gaa galt als erfahrener Flieger. Vieles spricht dafür, dass ein technischer Defekt den Absturz zumindest eingeläutet hat, möglicherweise schloss sich daran eine Kettenreaktion an von weiteren Zufälligkeiten, die zum falschen Zeitpunkt eintrafen.

Hat der Pilot auch in der nur einen bis zwei Sekunden kurzen Zeitspanne, während der er in nur etwa 80 Metern Höhe hätte reagieren können, die falsche Entscheidung getroffen? Mit der fatalen Folge, dass das Flugzeug unkontrollierbar wurde und in den Hangschluchtwald stürzte. Man weiß es nicht. Armdicke Äste gingen jedenfalls zu Bruch. Der Aufprall hat das Spannbauten-Flugzeug zerlegt, sodass es danach aussah wie wahllos übereinander geworfene Kartons.

Das im Rumpf verbaute Metall verbog sich und klemmte die beiden Insassen ein. Reiner Gaa, den Fluglehrer, und den 21-jährigen Flugschüler aus Dettingen, der schwerstverletzt in einem Tübinger Krankenhaus um sein Leben kämpft. Wer von den beiden flog, konnte gestern niemand beantworten. Verantwortliche des Vereins wollen sich am Mittwochabend treffen, um zu besprechen, wie die Sache aufzuarbeiten ist, und wie es weiter geht.

In einer kurzen Sequenz hat der SWR am Dienstagvormittag über den Unfall berichtet. Die Aufnahmen zeigen eine Menschenkette der Feuerwehren aus Metzingen und Glems. Die Männer haben das Flugfeld abgesucht, und zwar etwa eineinhalb bis zwei Stunden nach dem Absturz. Wonach? Die Trümmerreste des Flugzeugs lagen an den Bäumen an der Hangkante, die Feuerwehr hatte es zuvor gegen Abrutschen gesichert.

Einen Stimmen-Rekorder wie in Linienmaschinen gibt es dort nicht. Wenn aber nicht nach Flugzeugteilen gesucht wurde, wonach dann? Das andere am Start beteiligte Gerät war die Seilwinde. „Es stimmt“, bestätigt ein Sprecher der Polizeidirektion Reutlingen: „Die Feuerwehr hat nach einem bestimmten Teil gesucht und es auch gefunden.“ Um was es sich dabei handelt, wird aus ermittlungstaktischen Gründen noch unter Verschluss gehalten.

Dass etwa das Seil riss, haben weder Vertreter des Vereins noch die Polizei bestätigt. Für Segelflieger gehören Seilabrisse beim Windenstart dazu. Das ist unangenehm, weil plötzlich der Zug weg ist. Und das in einem Moment, da das Segelflugzeug mit einem Anstellwinkel von 30 Grad in der Luft hängt.

Diese Situationen üben schon Flugschüler, das wird während der Ausbildung einige Male simuliert. Nase nach unten drücken, Fahrt aufnehmen. Das ist die erste Regel. Freilich ist es leicht, im Nachhinein über Fehler zu räsonieren. Im Falle der beiden Insassen täte man ihnen unrecht. Wer auch immer am Steuerknüppel saß: Er hatte nur Bruchteile von Sekunden, um das Falsche zu vermeiden und das Richtige zu tun.

Für die Feuerwehren aus Metzingen und Glems war der Einsatz am Ostermontag erstens technisch und zweitens psychisch eine große Belastung, wie Kommandant Hartmut Holder berichtet. Bereits die Anfahrt zur Unfallstelle ist geprägt von Befürchtungen, die sich anschließend als wahr herausstellen. Ein Absturz aus 80 Metern Höhe. Das ist so, als würde ein Motorradfahrer mit 100 Stundenkilometern ungebremst gegen einen Baum fahren. Nur dass der Helm und Schutzkleidung trägt.

Dass sich nach den Rettungs- und Bergungsarbeiten ein weiteres Unglück ereignete, hat die Männer an die Grenze des Leistbaren gebracht. Etwa eineinhalb Stunden nach dem Absturz wanderte ein Ehepaar aus München mit seiner Tochter von der Fliegerhalle abseits des Flugfelds hangaufwärts in Richtung des Wäldchens. Der Mittsechziger klagte wohl über Schmerzen in der Brust und brach dann zusammen. Die sofort eingeleitete Reanimation blieb erfolglos. So starben am Ostermontag völlig unabhängig voneinander zwei Menschen auf dem Roßfeld. Um die Angehörigen kümmerte sich der Seelsorgedienst.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BfU) mit Sitz in Braunschweig war ebenfalls vor Ort. Sie hat das Flugzeug, verpackt in einen Container, zur weiteren Untersuchung mitgenommen.

Wie die Polizeidirektion Reutlingen mitteilt, wird die BfU ein Gutachten erstellen, das für die Beurteilung des Unfalls von bedeutender Wichtigkeit ist. Ebenso wie die Aussage des Flugschülers. Der allerdings kann zurzeit nicht befragt werden.

