Metzingen Tausende beim Midnight-Shopping

Metzingen / swp

Einkaufen bis Mitternacht hieß es am Freitagabend in Metzingen. Der Lindenplatz verwandelte sich dafür in eine Art Oktoberfest mit bayerischer Volksmusik und bester Unterhaltung. Schließlich war eines der Mottos „Pracht in Tracht“. Wer also ein passendes Outfit fürs Volksfest auf dem Cannstatter Wasen suchte, war dort richtig.

Zum Vergnügen der Gäste gab es auch Wettbewerbe wie Hufeisenwerfen. 32 Einzelhandelsgeschäfte beteiligten sich an der von der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH organisierten Aktion. Eine laue Sommernacht sowie Live-Musik auf dem Marktplatz mit „Joe Fox and the Captain“ verwöhnte die Besucher, sodass dieser Abend bei vielen in guter Erinnerung bleiben wird. Foto: Thomas Kiehl