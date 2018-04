Metzingen Tausende beim Midnight-Shopping

Metzingen / swp

Der Freitag wurde lang und länger in der Outletcity: Zum ersten Midnight-Shopping des Jahres kamen tausende Besucher nach Metzingen. Sie konnten nicht nur bis um 24 Uhr einkaufen, sondern zudem bei kostenlosen Wellness- und Sportaktionen mitmachen. Foodtrucks waren ebenfalls wieder in der Stadt, sodass die modebewussten Einkäufer ganz bequem in eigens bereitgestellten Lounges eine kurze Rast bei einem Rinderragout mit Ruccolaknöpfle einlegen konnten. Das Wetter am Freitag war obendrein nahezu perfekt, da hat es dann auch Spaß gemacht, einen Segway-Parcours zu bewältigen oder einen Yoga-Kurs für Einsteiger zu belegen.