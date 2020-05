In den allgemeinbildenden Schulen des Landes herrscht wieder Betrieb. Am Montag gab es für etwas mehr als 200 Metzinger Schüler analogen Unterricht, also von einer Schulbank aus und Angesicht zu Angesicht mit den Lehrern. Nach sieben Wochen Unterbrechung wegen des Coronavirus’ steigen Schüler,...