Er ist der älteste und bekannteste Fernwanderweg der Schwäbischen Alb: Der Albsteig, auch als HW1 oder Schwäbische Alb-Nordrandweg bekannt, führt von Donauwörth aus knapp 360 Kilometer über die Schwäbische Alb bis nach Tuttlingen.

Einer der 14 „Top Trails of Germany“

Mit seinen schmalen Pfaden entlang der Albtraufkante, den vielen Aussichtspunkten und den zahlreichen kulturellen Sehenswürdigkeiten ist der vom Deutschen Wanderverband ausgezeichnete Qualitätsweg einer der 14 „Top Trails of Germany“ und damit ein echter touristischer Leuchtturm für die Region.

Unbekannte entwenden Albsteig-Wegweiser

Umso ratloser sind der Schwäbische Alb Tourismus (SAT) und der Schwäbische Albverein (SAV) angesichts der jüngsten Ereignisse: Vielerorts haben Unbekannte Albsteig-Wegweiser von den Pfosten entfernt und entwendet. Da sich die Meldungen gestohlener Wegweiser häuften und dabei offenkundig systematisch vorgegangen wird, haben sich SAT und SAV nun zu einer Strafanzeige entschieden.

Aus den Landkreisen Ostalb, Göppingen, Esslingen und Reutlingen

Auffällig ist, dass nahezu alle bisher bekannten Schilderstandorte, an denen Wegweiser gestohlen wurden, mit dem Auto gut erreichbar sind und nach bisherigen Beobachtungen meist Wegweiser in Richtung Süden/Tuttlingen entfernt wurden. Zudem wurden hauptsächlich Wegweiser im Abschnitt zwischen Aalen und Bad Urach in den Landkreisen Ostalb, Göppingen, Esslingen und Reutlingen entwendet.

Kein harmloser Streich, sondern eine Straftat

SAT-Geschäftsführer Louis Schumann und SAV-Präsident Hans-Ulrich Rauchfuß hoffen auf ein baldiges Ende dieser Vorfälle: „Die Pflege und Instandhaltung eines so langen Weges ist sehr arbeits- und kostenintensiv“, betonte Rauchfuß. Ehrenamtliche des Schwäbischen Albvereins hätten im vergangenen Jahr viele Stunden für die Neumarkierung großer Teile des Fernwanderwegs aufgewandt. „Das Entfernen der mit Fördermitteln des Landes finanzierten Wegweiser ist kein harmloser Streich, sondern eine Straftat“, erklärte Schumann.

Der Schwäbische Alb Tourismus hofft auf Mithilfe

Der SAT und der SAV hoffen nun auf Hilfe aus der Bevölkerung und von Wanderern: Hinweise zu offensichtlich entfernten Wegweisern dürfen gerne – idealerweise mit Foto – dem SAT: E-Mail: info@schwaebischealb.de gemeldet werden. Albsteig-Wanderern wird aktuell empfohlen, eine digitale oder analoge Karte mitzunehmen. Die GPS-Daten des Weges können unter www.albsteig.com heruntergeladen werden.