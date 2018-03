Hülben Swing in allen Variationen

Hülben / swp

Unter dem Motto „Sing und swing“ fand am vergangenen Sonntagabend das Jahreskonzert des Gesangvereins Hülben im Bürgersaal in der alten Schule statt. Verschiedenste Rhythmen und Musikstile – von Samba über Mambo und Swing bis zum Calypso – wurden den Gästen zu Gehör gebracht.

Zu Beginn wurde das Publikum im nahezu voll besetzten Bürgersaal mit dem gemeinsamen Lied aller Sänger „Sing und swing“ auf den Abend eingestimmt. Die Vorstandsvorsitzende Martina Heydemann begrüßte die Zuhörer und führte in unterhaltsamer Weise durchs Programm. So reiste der gemischte Chor unter der Leitung von Olga Haas mit zwei A-cappella-Stücken nach Rio und zu den Vulkanbergen auf Lanzarote.

Einen Kontrast hierzu setzte das Trio aus den Sängerinnen Edith Rein, Karin Bings und Heike Drüppel. Sie bewegten sich mit vier Stücken querbeet von den Unbillen des Frauseins bis zum „Mambo italiano“. Für ihre abwechslungsreichen Vorträge wurden die drei mit viel Beifall belohnt.

„TonArt“ unter der Leitung von Rainer Hiby entführte die Zuhörer anschließend in den Herbst mit „Autumn leaves“, unterhielt mit einem hervorragenden Solo von Heike Drüppel bei „Je ne veux pas travailler“ und sorgte mit der Feststellung „Für Frauen ist das kein Problem“ für Schmunzeln unter den Besuchern.

Nach der Pause durfte die Vorsitzende drei langjährige aktive Sängerinnen ehren. Für 30-jährige Mitgliedschaft waren dies Ute Eberhardt und Edith Rein. Für fast unglaubliche 70 Jahre durfte Edith Kuder eine Auszeichnung in Empfang nehmen. Alle Jubilarinnen erhielten unter kräftigem Applaus ein Blumengebinde sowie eine Urkunde.

Im Anschluss besang der gemischte Chor, unterstützt durch die bewährte Klavierbegleitung von Vizedirigentin Gisela Buck, mit drei alten Schlagern den Mann am Klavier, den mit den Ohren wackelnden Ludwig und einen sehr knappen Bikini aus Honolulu. Die Stücke fanden großen Anklang beim Publikum, und manch einer sang die bekannten Zeilen sogar mit. Anschließend erklärte der gemeinsame Frauenchor mit Olga Haas, dass Singen im Chor am schönsten ist, fragte „Was wär‘n die Männer ohne uns?“ und er war sich einig, dass sich Liebeskummer nicht lohnt. Einen Ausflug in die legendäre Swing-Ära machte „TonArt“ mit Arrangements bekannter Stücke. Die Reise begann mit „Sentimental Journey“, es folgte „Bei mir bist du schön“, bevor die Sängerinnen mit „Rum and Coca-Cola“ ihren Auftritt schwungvoll beendeten.

Den gemeinsamen Schlusspunkt unter diesen gelungenen Konzertabend setzten wiederum alle Sänger mit dem Lied „Singe, singe“, einer Neudichtung des bekannten „Winke-winke“. Das Publikum spendete lang anhaltenden Applaus – auch für einen Abend, der die Vielfältigkeit der Chormusik aufzeigte und für alle Altersklassen und Geschmäcker etwas bot. Entsprechend vielfältig setzte sich auch das Publikum zusammen.