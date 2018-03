Frickenhausen Süße Überraschung für 25 Dienstjahre

Die Ehrungen des Bezirksschützentages

Folgende Ehrungen wurden vergeben: Das Ehrenkreuz Stufe drei erhielten Ludwig Rauscher, SV Dettingen/Erms und Konrad Walter, SGi Reutlingen.

Die kleine goldene Ehrennadel des Deutschen Schützenbundes erhielten Christel Fleck, STS Dettenhausen; Ewald Heinzelmann, SV Trochtelfingen; Karl-Werner Renz, SV Dußlingen und Manfred Trojan, SGes Bempflingen.

Das Verdienstehrenzeichen in Gold des württembergischen Schützenverbands wurde an Markus Feuchter, SGi Frickenhausen; Karin Kleine Hermelink, SV Schwalldorf und Heide Aichele, SGi Wannweil übergeben.

Die Verdienstmedaille in Bronze des württembergischen Schützenverbands erhielten Dr. Eckart Reicherter und Klaus Simschek, beide von der SGi Reutlingen.

Das Verdienstehrenzeichen in Gold des Bezirks Neckar ging an Gerd Althausse, SGi Holzmaden; Thomas Buck, Hubertusgilde Hülben; Siegbert Diebold, SGes Seebronn; Irmgard Ebner, SGi Pfullingen; Thomas Enssle, KKSV Neuhausen; Jörg Gras, SGes Bempflingen; Karl Heinzelmann, SV Trochtelfingen; Jürgen Heiss; SV Sondelfingen; Uwe Klaß; SV Metzingen; Andreas Kromer, SV Jesingen; Helmut Kuhn, SV Dettingen/Teck; Marion Polhaus; STS Dettenhausen; Oliver Raisch; SV Jesingen; Carina Rehm, PS Dottingen; Thomas Schaufler, SV Weilheim/Teck; Fritz Schrade, SGi Pfullingen sowie Wolfgang Weber, SGes Bempflingen.