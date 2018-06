Leseraktion SÜDWEST PRESSE sucht Fanfotos

Region / swp

Liebe Leser, haben Sie ausgezittert? Prima, denn Fußballfans sind bei uns weiterhin gefragt. Jetzt, wo Toni Kroos der Fußballnationalmannschaft die Tür in die nächste Runde ein Stück aufgewuchtet hat, können wir ja getrost unsere Deutschland-Trikots griffbereit halten. Schwarz-rot-goldene Hawaiiketten haben weiterhin Konjunktur, ebenso wie Streifenminis, Flaggen, Fähnchen und Riesenohren.

Sind auch Sie Fußball-Fan, und sind (oder waren Sie) in einem besonders originellen WM-Outfit zu den Spielen unterwegs? Haben Sie vielleicht ein besonders witziges Selfie von sich und ihren Freunden oder ihrer Familie geschossen? Oder sehen Ihre Kinder einfach hinreißend aus in ihrer Bambini-Ausstattung? Dann schicken Sie uns ihr persönliches Fußball-WM-Foto an die Lokalredaktion der SÜDWEST PRESSE in Metzingen, und zwar an folgende E-Mail: muv.redaktion@swp.de.

Natürlich sind hier nicht nur Deutschland-Fans angesprochen. Ihr Foto ist auch gefragt, wenn Sie bei der WM einer anderen Nation die Daumen drücken. Das Foto sollte eine Größe von möglichst einem MB haben. Und natürlich bräuchten wir von Ihnen die Erlaubnis, Sie und die auf dem abgebildeten Personen auch veröffentlichen zu dürfen.

Die schönsten WM-Outfits schaffen es in die Tageszeitung. Versprochen!