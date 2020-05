Am Wochenende vom 8. bis 10. Mai führt der Naturschutzbund zum 16. Mal seine bundesweite Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ durch, um auf diese Weise Bestandsänderungen der einheimischen Arten festzustellen.

Die Nabu-Gruppe Metzingen ruft wieder dazu auf, während einer Stunde die Vögel im Garten, im Park oder vom Balkon aus zu zählen und das Ergebnis dem Nabu online, telefonisch oder per Post zur zentralen Auswertung zu übermitteln.

So wird gezählt

Und so geht’s: Um Mehrfachzählungen ein und desselben Vogels zu vermeiden, meldet man nur die höchste Anzahl einer Art, die sich gleichzeitig in Verlauf der Zählstunde zeigt. Ein Beispiel: Man sieht zunächst zwei Kohlmeisen gleichzeitig, aber kurz vor Zählende sogar deren vier, dann gilt nur die Vier als Zählergebnis. Das ist sehr wichtig. Auch darf man keinesfalls Vögel melden, die man sonst täglich im Garten sieht, nur leider nicht in der Zählstunde. Auch wenn die Versuchung groß ist – das würde das Ergebnis verfälschen.

Am einfachsten übermittelt man das Zählergebnis online an den Nabu unter der Webadresse www.stunde-der-gartenvoegel.de. Wer keinen Internetzugang hat, kann die Meldung auch per Post abgeben. Dazu werden ab dem Montag, 4. Mai, in den Poststellen von Riederich, Grafenberg, Dettingen, Bad Urach sowie für Metzingen im Naturkostladen „Löwenzahn“ und in der Stadtbücherei Flyer ausgelegt.

Begleitende App

Wer mehr über die Welt der Vögel erfahren möchte, dem sei die App „Vogelwelt“ für iOS und Android empfohlen. Die kostenlos erhältliche Basisversion mit über 1000 Fotos von 308 Arten machen diese App einzigartig. Vogelstimmen und Videos können hinzugekauft werden.

Unter allen Teilnehmern der Zählaktion werden überdies schöne Gewinne verlost: Ferngläser, Nistkästen, Vogeltränken und einige andere nützliche Dinge warten auf die Gewinner. Der Nabu hofft auf eine rege Teilnahme. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 76 000 Naturfreunde, die mit ihren Beiträgen repräsentatives Zahlenmaterial für die Forschung geliefert haben.