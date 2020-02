Auf Grund eines Kabelschadens, kam es in den vergangenen Tagen in Metzingen zu vereinzelten Störungen beziehungsweise Stromausfall der Straßenbeleuchtung. Es wird derzeit an der Behebung der Fehlerquelle gearbeitet. Davon betroffen sind folgende Straßen: Friedrichstraße, Gartenstraße sowie die Schlossstraße. Der Ausfall der Beleuchtung betrifft einzelne Leuchtstellen und nicht jeweils den gesamten Straßenzug. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis 21. Februar andauern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es in dieser Zeit zu weiteren Ausfällen kommt.