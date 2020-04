Durch den kalten März mit Nachtfrost bis zu minus vier Grad hat sich die Entwicklung der Blüten stark verlangsamt. Am Sonntag, 5. April, waren in Dettingen so gut wie alle Ermstäler Knorpelkirschen aufgeblüht. Von den ersten offenen Blüten bis zur Vollblüte hat es dieses Jahr zwei Wochen gedauert. Blüten die in den Frostnächten offen waren sind erfroren.

Die Kontrolle an mehreren Bäumen zeigte jetzt schon Ausfälle von bis zu 50 Prozent. Bei den früh blühenden Äpfeln sind lediglich Erfrierungen an den Rosettenblättern zu erkennen, da die Blüten noch geschlossen waren, scheinen sie noch intakt zu sein.

Larven haben Frost überlebt

Fünf Gelege an drei Apfelbäumen wurden am Sonntag, 5. April untersucht. Die Sichtkontrolle mit der Lupe ergab, dass alle Gelege noch geschlossen waren. Den Larven der Gespinstmotte war es scheinbar zu kalt, um ihre Behausung zu verlassen. Zur Kontrolle wurde ein Gelege mit dem Messer geöffnet, die Larven befanden sich wie erwartet im Gelege. Sie waren vital und haben die kühlen Temperaturen gut überstanden. Ohne Lupe sind die Larven nicht zu erkennen.

Auf den richtigen Moment warten

Solange die Larven das Gelege nicht verlassen, macht Pflanzenschutz keinen Sinn. Bitte noch etwas abwarten. Die nächste Kontrolle wird an Ostern erfolgen. Das Ergebnis kann man dann auf der Homepage des Obst und Gartenbauvereins Dettingen nachlesen, teilt der Verein mit. Jeder sollte selbst seine Bäume kontrollieren, um für sich den richtigen Zeitpunkt zu ermitteln.

Die spätere Bekämpfung erfolgt mit einem Bacillus thuringiensis Pflanzenschutzmittel. Das Mittel muss von den Larven aufgefressen werden. Dazu sollte es mindestens 15 Grad warm sein, dass die Larven aktiv und gefräßig sind. Man kann in der in IP Broschüre Erwerbsobstbau 2020 nachschauen. Der Sachkundenachweis Pflanzenschutz ist für eine Behandlung erforderlich.