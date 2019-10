Wenn Äpfel einander gleichen wie Zinnsoldaten aus derselben Form, ist das gut für Supermärkte, weil die Kunden das so wollen. Gleiche Größe, gleiche Farbe, keinen Schorf, aber auch keinen Geschmack, der es mit dem aufnehmen könnte, der in heimischen Äpfeln steckt. Schade, denn auf den Wiesen gibt es noch Sortenvielfalt unter den Äpfeln. Das haben die Altvordern bewusst so eingerichtet, sagt Thilo Tschersich, der beim Landkreis Reutlingen Fachberater für Obst- und Gartenbau ist. Eine Sorte wurde beispielsweise gezüchtet, weil sie besonders robust ist, andere Äpfel gelten als gut lagerbar, eignen sich für Apfelmus oder geben getrocknet wunderbares Dörrobst ab. Eine reichhaltige Ernte war den Obstbauern immer wichtig, selbst wenn dies auf Kosten des Geschmacks ging und nicht jeder Apfel als Tafelobst brillierte. Dafür hat er im Herbst brav das Mostfass gefüllt.

Schwäbisches Streuobstparadies

So oder ähnlich hört es sich an, wenn Streuobstpädagogen Grundschülern den heimischen Obstbau erklären. Sie tun das im Auftrag des Vereins Schwäbisches Streuobstparadies und werden unter anderem vom Landkreis unterstützt. Ehe sie sich Streuobstpädagogen nennen dürfen, durchlaufen sie eine etwa 120-stündige Ausbildung.

Obstbaumuseum Glems

Anne Gönninger und Anne Gekeler sind Streuobstpädagoginnen. Am Freitag haben sie im Obstbaumuseum Glems der vierten Klasse der Metzinger Sieben-Keltern-Schule Brettacher, Glockenapfel und Goldparmäne gezeigt. Die Kinder bekamen auch etwas zu tun. Sie mussten sich jeweils einer Sorte annehmen, bekamen Zeit, deren besonderen Eigenschaften auswendig zu lernen, wozu sie ein Infoblatt nutzen durften, mussten den Apfel später in der Gruppe vorstellen und ihre Sorte, das war besonders tückisch, aus einem bunt zusammengestellten Haufen von Äpfeln herausfinden. Den Streuobstpädagogen geht es vor allem darum, dass die Wiesen nicht von einer kompletten Generation vergessen werden. Wenn niemand mehr die Bäume schneidet, die Ernte einholt und verwertet, ist es um diesen Teil der schwäbischen Kulturlandschaft geschehen. Thilo Tschersich, im Neuffener Tal selbst als Streuobstpädagoge tätig, hat schon Kinder erlebt, die der Meinung waren, auf diesen Bäumen wachsen Zitronen.

Die Streuobstpädagogen gehen auch in die Schulen. Der Unterricht ist konzipiert für dritte und vierte Klassen. An dem Programm beteiligen sich die im Streuobstparadies vereinten Landkreise Reutlingen, Tübingen, Esslingen, Göppingen, Zollernalbkreis und Böblingen. Seit 2015 wurden knapp 90 Streuobstpädagogen ausgebildet. Im Kreis Reutlingen gibt es derer 28, die in den vergangenen vier Jahren, seit Bestehen dieses Konzepts, 3000 Kinder aus 124 teilnehmenden Schulklassen an 38 Schulen betreut haben. Zum Unterricht gehört auch, eine Wiese zu besuchen. Bei diesen Gelegenheiten haben die Klassen bislang 110 Bäume gepflanzt.

Zur Vielfalt der Sorten trägt auch der Variantenreichtum des Schwäbischen bei. Der Schnabelsapfel beispielsweise firmiert im Ermstal unter Hohlweger. Im Neuffener Tal heißt er Glucker.

Viele der einst beliebten Sorten sind im Handel nicht mehr erhältlich. Eine große Auswahl gibt es indes in der Obstlagerhalle des städtischen Obstbaubetriebs Metzingen an der B 313.

Das könnte Sie auch interessieren: