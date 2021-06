Mit dem Streuobstpreis Baden-Württemberg zeichnet das Land alle zwei Jahre Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Unternehmen aus, die sich vorbildlich für den Erhalt der Streuobstwiesen engagieren. Unter dem Motto ‚SortenReich Streuobstwiese – wir fördern Vielfalt!‘ widmet sich der Wettbewerb im Jahr 2021 der fruchtigen Sortenvielfalt in den Streuobstwiesen.

Bewerbungsfrist ist der 30. September 2021 – Schulen, Kitas und Vereine

„Mit dem diesjährigen Motto möchten wir darauf aufmerksam machen, dass es weit mehr gibt als die gängigen Sorten in den Supermärkten“, so Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Das Land begrüße Bewerbungen von privat engagierten Einzelpersonen oder Gruppen, Vereinen, Verbänden, Kommunen, Unternehmen, Streuobstinitiativen sowie Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Bildungseinrichtungen.

Streuobstwiesen sind ein wahres Sortenreich

„Unsere Streuobstwiesen beherbergen rund 3.000 verschiedene Obstsorten. Dieses riesige Gen-Reservoir ist das Ergebnis jahrhundertelanger Nutzung, Züchtung und Vermehrung durch unsere Vorfahren. Damit steckt in den Streuobstwiesen ein wertvolles Kulturerbe, das nicht mehr vielen Konsumentinnen und Konsumenten bekannt ist“, erklärte Minister Hauk. Auch Sortenkenntnisse und das Wissen darüber, wie man verschiedene Obstsorten nutzt und verwertet, gingen mehr und mehr verloren. Dem Land sei es daher wichtig, auch diesem Aspekt des Streuobstbaus mit seinen unterstützenden Maßnahmen Rechnung zu tragen, zum Beispiel mit der Sortenerhaltungszentrale Baden-Württemberg am Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee in Bavendorf.

„SortenReich Streuobstwiese“ – Alle wichtigen Informationen in der Übersicht

Für den Streuobstpreis Baden-Württemberg 2021 können sich

Einzelpersonen und Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern,

Vereine, Verbände, Mostereien, Gemeinden, Unternehmen, Streuobstinitiativen,

Schulen, Kindertagesstätten und sonstige Bildungseinrichtungen bewerben

Die Bewerbungsfrist endet am 30. September 2021

Bewertet werden unter anderem:

die Sortenauswahl unter Berücksichtigung von Standortfaktoren,

klimatischen Veränderungen

sowie Seltenheit und Gesundheitsaspekten der Sorten,

kreative und erfolgreiche Verwertungsansätze für die einzelnen Obstsorten und

Bildungsmaßnahmen zur Verbreitung von Wissen rund um Sorten.

Neben den Projektbeschreibungen können auch Fotobeiträge eingereicht werden.

Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Expertenjury aus Landwirtschaft und Naturschutz. Der Preis ist mit insgesamt 3.000 Euro dotiert und wird in der Regel an drei Preisträger verliehen. Die Preisverleihung wird im Frühjahr 2022 stattfinden.