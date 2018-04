Essen Streetfood-Festival in Metzingen

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Die Premiere des Streetfood-Festivals im Herbst war vielversprechend. Ob 10 000 Besucher oder die doppelte Anzahl kamen: Der Organisator, Zilbear Dzaferi, in Metzingen als Zibo bekannt, weiß nur noch, dass „Hammer viel los war“. Die Stuttgarter Straße stand voll mit diesen Lastwagen und Anhängern, die sich Foodtrucks nennen und eine besondere Art der Kulinarik feilbieten. Da gibt es nicht einfach eine Bratwurst mit Senf, der beileibe niemand Unrecht tun möchte. Aber hin und wieder schadet Abwechslung ja nicht. Und es ist auch nicht schlecht, sagt Zibo, „wenn die Innenstadt mal wieder belebt wird.“

16 Stände, inklusive einiger Gaststätten, sind am Wochenende dabei. Es wird besondere Burger geben, getuntes Eis oder Cevapcici mit Ajvar. Na ja, auf den ersten Blick ist das ja nicht besonders spektakulär. Das Besondere aber ist die gewisse Essenskultur, die sich aus den Metropolen aufgemacht hat, auch die abgelegeneren Teile der Welt mit bislang unbekannten Zungenschmeichlern zu verwöhnen.

Pulled Pork beispielsweise ist so lange im Rauch gegrilltes Schweinefleisch, dass es nach stundenlangem Garen nicht mehr in Scheiben geschnitten werden kann. Kenner zerpflücken das weiche Fleisch mit zwei Gabeln, verteilen es auf einem durchgeschnittenen Brötchen und geben scharfe Soße drauf. Gefrorener Joghurt oder Magnum-Eis, das von Spezialisten besonders aufgehübscht wird, ist auch so eine Art, herkömmliche Speisen attraktiv für anspruchsvolle Genießer zu machen. Und zwar nicht in Nobelrestaurants, sondern als Wegzehrung auf der Straße. Zibo geht es insbesondere um die Stuttgarter Straße. Sie scheint ihm doch zu sehr abgehängt: „Warum schließe ich meinen Laden um 14 Uhr?“ fragt er, deutet auf den Cupcake-Store und antwortet sich selbst: „Weil nachmittags hier tote Hose ist.“ Das wird besser. Zumindest hofft er das. Wenn die Erweiterung der Outletcity um das ehemalige G&V-Areal Ende 2019 so gut wie abgeschlossen ist. Dann führt ein direkter Weg von der Modewelt in die Stuttgarter Straße, von dort in die Reutlinger Straße und über den Lindenplatz zurück in die Outletcity. „Perfekt“, sagt Zibo, aber etwas Leben schon jetzt schadet auch nicht. Deswegen hat er vergangenes Jahr einfach mal ins Blaue hinein bei einigen Besitzern eines Food-Trucks angefragt: „Die waren sofort überzeugt von Metzingen.“

Fürs Wochenende hatte es 40 Bewerbungen, mehr als er unterbringen kann. Auch einige örtliche Gastronomiebetriebe sind dabei. Erstens, um für sich zu werben, zweitens, weil das eigene Restaurant sonst an den beiden Tagen leer bliebe: Bei so einem Event zieht es niemand in die Kneipe, sagt Zibo, vor allem dann nicht, wenn das Wetter gut ist. Am Wochenende soll es nahezu perfekt sein.