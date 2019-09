Von Freitag bis Sonntag ist in Metzingen wieder das Streetfood-Festival. Am Freitag, 13. September, gibt es während des Midnight-Shoppings am American Diner ein „All in White“-Dinner mit DJ ab 19 Uhr. Das eigentliche Streetfood-Festival ist am Samstag und Sonntag.

Die Teilnehmer des Streetfood-Festivals:

Arancini (Sizilianische Reisbällchen), Vincent Gastrowagen (Briskets im Smoker),American Diner (Breakfast, Pancakes, Waffeln, Cupcakes), Biermobil Bad Urach (Kraft Bier), Bao Bun Burger (Asia Burger und mehr), Gasthaus Adler (Gyros). Außerdem gibt es Crêpes, Rote Wurst und China Wok. Ebenfalls dabei: Maxs Gastronomie (Pulledbeef Burger) sowie Annas Bier- und Weinzelt.

