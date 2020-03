Ausgerechnet an der engsten und unübersichtlichsten Stelle der Kreisstraße zwischen den Metzinger Ortsteilen Neuhausen und Glems ist die Fahrbahn nochmal verengt. In der Kurve haben die Auto-, Bus-, Motorrad-, Rad- und Lkw-Fahrer am Dienstag und Mittwoch diese Woche nur eine Fahrspur zur Verfügung. Deshalb gilt an dieser Stelle vorübergehend Tempo 30. Am Mittwochabend soll die Baustelle wieder abgebaut werden.

Schaden durch Regen und Raser

Es handle sich um eine „Kleinstbaumaßnahme“ teilt Christine Schuster, die Sprecherin des Landratsamts Reutlingen, auf Nachfrage mit. Aufgrund starker Regenfälle im vergangenen Monat war an der steilen Böschung wohl der Grünstreifen aufgeweicht. Zudem scheinen ein oder mehrere Raser in dieser engen, abschüssigen Kurve über die Fahrbahn hinausgefahren zu sein. Deshalb standen dort schon seit Wochen rot-weiße Warnbaken.

Schotter zur Festigung

Mitarbeiter der Straßenmeisterei Eningen befestigen im Auftrag des Kreisstraßenbauamts dort nun das sogenannte „Bankett“, indem sie den Grünstreifen etwa mit Schotter stabilisieren.