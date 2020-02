Überraschende Post hat Martin Schunack am Wochenende daran erinnert, dass er vor etwas mehr als eineinhalb Jahren seinen Wagen auf dem Parkplatz des Elsach-Centers abgestellt haben muss. Weil er vergessen hatte, eine Parkscheibe zu benutzen, bittet ihn der private Betreiber „Park Service Hüfner“ nun mit einer Zahlungserinnerung über 39,59 Euro zur Kasse. Schunack aber sieht das nicht ein: Er habe niemals ein Knöllchen zu Gesicht bekommen und erst jetzt durch den Brief eines beauftragten Inkassodienstes überhaupt bemerkt, dass er zahlen soll: „Ich habe keinen Schmerz, diese 40 Euro zu bezahlen. Aber ich kann mich doch nicht nach zwei Jahren gleich mit dem Inkassounternehmen melden.“

Schunack ist nicht der einzige, der am Wochenende einen Brief von „Creditreform Stuttgart Strahler KG“ in der Hand hielt. Nachdem er seinen Unmut auf Facebook geteilt hatte, reagierten mehr als 30 Personen, die ebenfalls im Laufe des Jahres 2018 an der Bad Uracher Gebrüder-Groß-Straße mindestens ein Mal ohne Parkscheibe oder aber länger als 90 Minuten einen der knapp 200 Stellplätze belegt haben.

Vereinzelt heißt es, dass man wie auch Schunack keinen Strafzettel erhalten habe; ein Großteil der Diskussionsbeteiligten aber will die Forderung bereits beglichen haben. Ungeachtet dessen ist unter Schunacks Beitrag eine Debatte darüber entstanden, ob Hüfners Forderungen berechtigt sind.

Sucht man weiter im Netz, finden sich zum Thema privat ausgestellter Knöllchen unzählige Tipps, zumeist von Betroffenen selbst, die aus rechtlicher Sicht allerdings selten Hand und Fuß haben. Ein Experte im Verkehrsrecht ist der Jurist Horst-Rüdiger Meyer auf der Heyde. Er verweist nüchtern auf die „faktische Zustimmung“ der Autofahrer: „Wenn ich mein Auto auf seinem Gelände abstelle, stimme ich den Regeln auf den Schildern, wie sie auch am Elsach-Center zu sehen sind, zu. Komme ich denen nicht nach, darf der private Betreiber das Knöllchen ausstellen.“

Auch dass die Zahlungserinnerung erst zwei Jahre später in den Briefkasten flattert, ist aus rechtlicher Sicht kein Problem, denn die Regelverjährung beträgt auf Ultimo drei Jahre: Alle, die am Elsach-Center im Jahr 2018 falsch geparkt haben, könnten theoretisch noch bis zum Ende des Jahres 2021 zur Zahlung aufgefordert werden.

Dass man sich bei Hüfner zwei Jahre Zeit gelassen hat, erklärt der Geschäftsleiter Frank Rothardt mit internen Geschäftsabläufen, die er nicht näher beschreibt: „Grundsätzlich kümmern wir uns zeitnah darum, in Einzelfällen kann es länger dauern.“ Überschreitet ein Betroffener das Zahlungsziel von 14 Tagen, übermittelt Hüfner den Fall automatisch an das besagte Inkassounternehmen aus Stuttgart.

Während Hüfner also fordern darf, stellt sich indes für den Betroffenen die Frage, ob er auch zahlen muss. „Dazu hat der Bundesgerichtshof ein entscheidendes Urteile gefällt“, sagt Meyer auf der Heyde: Weil der Fahrer durch die Nutzung des Parkplatzes Pflichten zu erfüllen hat, muss er prinzipiell auch die Konsequenzen tragen, wenn er diesen nicht nachkommt. War nun aber nicht der Fahrzeughalter Falschparker, muss er laut einem BGH-Urteil vom 18. Dezember 2019 den Fahrer preisgeben, andernfalls muss er selbst haften: „Ob es nun also Sie selbst oder Ihre Tochter waren, das Knöllchen muss am Ende gezahlt werden“, resümiert Meyer auf der Heyde.

Nun handelt es sich bei den geforderten 39 Euro für Martin Schunack allerdings nicht nur um eine Strafzahlung – die beträgt allein 30 Euro –, sondern auch um Kosten, die mit der Abwicklung seines Falls zusammenhängen. An diesem Punkt nun scheiden sich unter Juristen die Geister: Während die Verbraucherzentrale auf ihrer Homepage versichert, dass etwa die Kosten zur Ermittlung des Halters vom Parkraumbetreiber nicht eingefordert werden dürfen, hält Meyer auf der Heyde dies sehr wohl für berechtigt – schließlich sind die Kosten eine Folge der Pflichtverletzung durch den Falschparker. „Aber hier könnte ich mir vorstellen, dass jedes Amtsgericht unterschiedlich entscheidet. Das ist Auslegungssache“, erklärt der Jurist.

Was nun verlorene Knöllchen wie das von Martin Schunack betrifft, so darf Hüfner laut dem Juristen auf die Beweisfotos zurückgreifen, um sich selbst abzusichern. „Ein Strafzettel kann mal verloren gehen. Und es ist irreal anzunehmen, dass der Kontrolleur das Knöllchen nicht an der Scheibe angebracht hat.“