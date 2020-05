Am 15. Januar gegen 15 Uhr begab sich eine 39-jährige Frau auf die Bahngleise bei Metzingen. „Ich war bei meinen Eltern zum Mittagessen, wusste dann nicht, was ich mit mir anfangen sollte und wollte spazieren gehen“, sagte die Metzingerin am gestrigen Mittwoch vor dem Schöffengericht in Reutli...