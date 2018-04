Grafenberg Stimmungsvoller Start fürs Orchester

Grafenberg / swp

Marla Reiff hat kürzlich alle in der historischen Kelter in Grafenberg musikalisch zur diesjährigen Generalversammlung des Harmonika Orchesters Grafenberg eingestimmt. Zum 31. Dezember des vergangenen Jahres hatte der Verein 162 Mitglieder, davon spielen 18 aktiv im ersten Orchester, 17 Schüler und zwei Erwachsene sind zudem in musikalischer Ausbildung bei Dirigentin Kerstin Maurer.

In der Grundschule wird unter der Federführung von Schulleiterin Anke Krohnke auch in diesem Jahr wieder eine Akkordeon-Schul-AG angeboten.

Das Jubiläumsjahr 2017 hat das Harmonika Orchester unterdessen mit viel Arbeit und Engagement hinter sich gebracht. Musikalisch wurde das Harmonika Orchester beim Jubiläumskonzert vom Musikverein Grafenberg und dem Gesangverein Liederkranz Grafenberg unterstützt. Für 2018 stehen derweil zwei Kirchenkonzerte an, eines in Grafenberg und eines in Eningen.

Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Vorwerk nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor. Die Gemeinde fördert jedes Jahr auf Grundlage der Schülerzahl mit einem Zuschuss die Ausbildung im Verein. Zuschüsse gab es aber auch von der Rudolf-Rampf-Stiftung, vom DHV und der Volksbank Hohenneuffen-Teck. Was die Kassenführung anbelangt, so sei sie einwandfrei, wie die Kassenprüfer in der Versammlung bestätigen. Gewählt wurden, jeweils für zwei Jahre: Steffi Lenz, Nadja Heim, Jutta Sailer, Claudia Schur, Conny Mayer (ein Jahr), Marcel Wölke, Kerstin Maurer.