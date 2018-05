Grafenberg Stimmung unterm Dach

Grafenberg / Peter Swoboda

Nachdem die Wettervorhersage Regen oder gar ein Unwetter angekündigt hatte, hat sich die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Grafenberg dazu entschlossen, das traditionelle Bergfest in die Rienzbühlhalle zu verlegen. Der Anziehungskraft des Ereignisses tat dies freilich keinen Abbruch. Schon zur Mittagszeit war die Halle gut besucht, waren nur noch wenige Stühle frei.

Zuletzt musste das Bergfest im Jahr 2014 in die Rienzbühlhalle verlegt werden. Der Aufwand für Auf- und Abbau ist in der Halle vielleicht nicht ganz so aufwendig wie auf dem Grafenberg, „aber so ganz ohne ist das hier auch nicht“, wie Vorstandssprecher Joachim Defrancesco sagt. Rund 120 Helfer waren im Einsatz, was von der Zahl her für den Grafenberger Albverein gerade noch zu stemmen ist.

Eine Runde

Das 62. Bergfest hatte den Besuchern auch wieder ein buntes Programm zu bieten. Fest in den Ablauf integriert ist der Gottesdienst, mit dem der Tag eröffnet wird. Für die musikalische Unterhaltung sorgte in bester Manier der Musikverein Grafenberg. Die Musiker hatten für jeden Geschmack etwas zu bieten. Sogar eine Runde mit Kinderliedern war dabei und erfreute die Kleinen. Für die hatte der Albverein am Nachmittag ein Kinderschminken im Angebot. Es wurde rege genutzt. Für weitere Unterhaltung sorgten die Rope-Skipping-Gruppe des TSV und die Volkstanzgruppe des Albvereins sowie der Posaunenchor, bevor dann ab 17 Uhr die Karrensteigle-Band aus Hülben für Stimmung sorgte. Für das leibliche Wohl war wie immer bestens gesorgt. Es gab die Klassiker Rote, Steak und Pommes Frites, allerlei Getränke und für den Nachmittag Kaffee und Kuchen. Im Verlauf des Tages fanden dann noch einige Wandergruppen den Weg in die Rienzbühlhalle. „Viele“, sagt Vorstandssprecher Joachim Defrancesco, „legen ihre Wanderroute so fest, dass sie von Fest zu Fest gehen können. Sozusagen als Rundgang. Für die Grafenberger selbst dient das Bergfest dazu, gemeinsam zu feiern. Es ist einfach ein Treffpunkt, wo man auf Leute trifft, die man nicht jeden Tag sieht. In dieser Hinsicht hat das Grafenberger Bergfest auch eine soziale Funktion. Einige Gäste wagten es sogar an den Biertischgarnituren vor der Rienzbühlhalle Platz zu nehmen, nachdem sie trocken gewischt waren.