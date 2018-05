Metzingen Stimmen zum Kombibad

Metzingen / Peter Kiedaisch

Wie sehr hängen die Menschen am alten Freibad? Eine keineswegs repräsentative Umfrage deutet darauf hin, dass die Freude über ein neues Bad größer ist als die Wehmut, das alte zu verlieren. Veronika Syring aus Metzingen jedenfalls würde sich über ein neues Bad freuen. Den Vorteil sieht sie „in der wunderschönen Aussicht da oben“. Nun hofft sie, dass es auch zustande kommt: „Das alte Bad ist in die Jahre gekommen.“ Ihr Mann Rolf Syring sieht es exakt so: „Ich finde das neue Bad klasse“, sagt er. Er trainiere oft auf dem Bongertwasen und genießt dort die Aussicht: „Die ist wirklich klasse, der Platz da oben ist bestens.“ Josef Kleinfelder geht mit seiner Frau jeden Tag schwimmen. Wenn aber die Bäder sanierungsbedingt geschlossen werden müssen, wäre das schlecht. Fritz Keppeler aus Grafenberg rät freilich, die Kosten im Blick zu halten, nicht, dass sie aus dem Ruder laufen. „Sonst dauert’s noch fünf Jahre.“ Für Willi Drechsler ist es ganz einfach: „Ein Kombibad, das ist in die Zukunft gedacht!“