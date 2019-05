Nach dem vorläufigen Endergebnis sind in den Gemeinderat Metzingen gewählt: Florian Salzer, Eckart Ruopp, Karin Theis, Holger Weiblen, Reinhard Brandt, Albert Welz (alle CDU). Robert Schmid, Robert Andreas Bahnmüller, Peter Rogosch, Stefan Köhler, Dr. Christiane Hauber, Lilli Reusch, Bernd Hettich, Andreas Seiz (alle FWV). Franziska Fora, Susanne Bernauer, Cornelia Grantz-Hild, Nico Schmitt, Dr. Georg Bräuchle, Klaus Rümmelin (alle Grüne). Ulrike Sippli, Michael Breuer (beide SPD). Bernhard Mohr, Isabel Aurenz, Isabelle Wohlauf (alle FDP). Die Grünen schicken, wenn das Ergebnis Bestand haben sollte, in Franziska Fora und Nico Schmitt zwei 19-Jährige in den Gemeinderat, die FDP in Isabelle Wohlauf eine 25-Jährige und in Isabel Aurenz eine 18-Jährige.

Stimmen aus den politischen Lagern

Eckart Ruopp (CDU) findet das Ergebnis der Sonntagswahlen „auf allen Ebenen enttäuschend.“ Allerdings rät er seiner Partei, an Prinzipien festzuhalten: „Wir dürfen jetzt nicht plötzlich in eine andere Richtung marschieren.“ Was er bei den Grünen vermisst, ist eine klare Ansage, was mit welchen Konsequenzen zu geschehen hat.

Peter Rogosch (FWV) indessen freut sich über das Ergebnis. Während die CDU einen Sitz verliert, gewinnen die Freien Wähler einen dazu. „Die Wähler haben uns verstanden. Wir werden die Erwartungen erfüllen und sie in Entscheidungen mehr einbeziehen.“ Über den Erfolg der Grünen ist er nicht erstaunt: „Da muss ich gratulieren, das ist toll.“ Die CDU, sagt er, wird sich daran gewöhnen müssen, nicht mehr vorne zu stehen. Besonders freut ihn, dass viele junge Kandidaten gewählt wurden, sei es bei der FWV, bei den Grünen oder bei der FDP.

Ähnlich sieht es Bernhard Mohr (FDP): „Wir sind sehr zufrieden“, vor allem deswegen, weil die Fraktionsstärke gehalten wurde und weil das Konzept, bei der Wahl mit vielen Frauen und jungen Kandidaten anzutreten, aufgegangen ist.

Ulrike Sippli (SPD) trauert dem Fraktionsstatus nach. Das schlechte Abschneiden führt sie auf den Bundestrend zurück: „Wir hatten keinen Rückenwind.“ Der SPD verbleiben nur noch zwei Sitze: „So ist das Leben.“

Klaus Rümmelin (Grüne) spricht von einem historischen Sieg für die Grünen. Jahrelang waren sie zu zweit oder zu dritt im Rat vertreten, dass es jetzt fünf Sitze sind, veranlasst sie, kräftig zu feiern: „Heute ist ein Feiertag“, sagte er am Montagnachmittag. Die Menschen können inzwischen mit den Begriffen Klimaschutz und Nachhaltigkeit etwas anfangen. Schön, sagt er, ist es, dass wir junge Leute neu im Team haben.