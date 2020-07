Wie geht es weiter mit der Grundschule in Glems? Über diese Frage wurde zu Beginn des Jahres viel diskutiert (wir haben darüber mehrfach berichtet). Anfang März hat der Metzinger Gemeinderat beschlossen, dass die endgültige Entscheidung über die Schule um mindestens ein Jahr verschoben werden soll. Diese Zeit gilt es freilich zu nutzen, um ein Konzept zu erarbeiten, wie die kleine Grundschule erhalten werden könnte.

Wird die Freie Evangelische Schule Reutlingen die Grundschule in Glems mit betreiben?

Vor diesem Hintergrund haben Vertreter der Elterninitiative aus Glems Kontakt aufgenommen mit der Freien Evangelischen Schule (FES) in Reutlingen und haben gemeinsam erste Gespräche über den Erhalt der Glemser Grundschule geführt. Eine zentrale Frage ist dabei, ob die FES Reutlingen die Grundschule Glems mitbetreiben könnte. Auch die Metzinger Stadtverwaltung ist in die Gespräche mit der FES eingestiegen.

Gemeinsam prüfen die Beteiligten von der FES, der Elterninitiative, den staatlichen Behörden und der Stadtverwaltung in den kommenden Wochen und Monaten, ob es möglich wäre in Glems eine Grundschule mit jeweils einer Klasse in den Stufen 1 bis 4 einzurichten.

FES seit 45 Jahren im Landkreis Reutlingen als Träger aktiv