Ein scharfes Bild bekommt heute dank Smartphone und Digitalkamera jeder hin. Als Stefanie Kraus im damals noch selbstständigen Dorf Glems bei Metzingen im Ermstal aufwuchs und erst in Neuhausen, dann in Metzingen zur Schule ging, war das anders. Schon damals liebten sie und ihre jüngere Schwester Katzen. Freudestrahlend streckte „Steff“ in den frühen 1980er Jahren ihr erstes Haustier, ein mausgroßes Katzenbaby, auf ihrer Handfläche der besten Freundin entgegen.

Mit der zusammen besuchte sie im „Gymi“ die Foto-AG und lernte, was damals noch eine spannende Sache war: Fotos mit der analogen Spiegelreflexkamera schießen. Stimmen Schärfe und Blende? Oder ist das Bild unscharf, verwackelt, überbelichtet, zu dunkel? Das Ergebnis kam vom Fotogeschäft erst etwa zwei Wochen später zurück.

Die Liebe zu Katzen und zum Fotografieren ist geblieben. Doch heute lebt die Webdesignerin weit weg vom Ort ihrer Kindheit, in Berkeley bei San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Ihre Fotos teilt die 52-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen bei Instagram und Facebook.

Cover-Shooting mit Katze

Stolz verkündete sie dort jüngst, dass sie nicht nur zum zweiten Mal den Kalender des Wildkatzenreservats Wildcat Ridge gestalten durfte, sondern ihre Katzen-Bilder auch in dem der Tierschutzorganisation „Cat House on the Kings“ zu sehen sind. Auf dem Cover.

Nicht ohne Grund: Stefanie Kraus verfügt über diesen ganz besonderen Blick, mit dem sie selbst ganz scheue wilde Tiere scheinbar im tiefsten Innern zu begreifen und fotografisch einzufangen vermag. Ihre Tiger-Porträts von der Wildcat Ridge in Oregon, rund 70 Kilometer südlich von Portland, die im Herbst wegen Waldbränden vorübergehend evakuiert werden musste, und ihre Fotos von Elefanten, die auf einer Kenia-Reise entstanden, erinnern an Nick Brandt. Großformatige Drucke des Briten, dem das Ulmer Stadthaus 2016 eine Ausstellung gewidmet hatte, bringen in Galerien und auf Auktionen fünfstellige Beträge ein.

Herzenssache Tierschutz

Stefanie Kraus hingegen verdient mit ihrer Fotografie so gut wie nichts. Denn diese Kunst verbindet die Vegetarierin, zu deren Haushalt neben ihrem langjährigen Partner Michael auch drei von der Katzenhilfe gerettete feline Mitbewohner gehören, konsequent mit ihrem Herzensanliegen: dem Tierschutz.

Vor vier Jahren hat sie sich als Designerin selbstständig gemacht. So kann sie heute 60 Prozent ihrer Zeit zahlenden Kunden widmen, und 40 Prozent „pro bono für Nonprofits arbeiten“.

Weihnachten mit Tigern in Florida

Seit Ende November ist sie als Volunteer wieder bei Big Cat Rescue in Florida im Einsatz – auch am Wochenende vor Weihnachten.

Zudem ist sie seit zehn Jahren ehrenamtlich im Vorstand zahlreicher Tierschutzorganisationen aktiv, hilft beim Fundraising, Marketing und Web-Auftritt.

Durch meine Bilder lade ich Menschen ein, nicht nur hinzuschauen, sondern jedes Tier wirklich zu sehen und in seiner individuellen Persönlichkeit wahrzunehmen“, sagt sie. So möchte sie Mitgefühl wecken und einen Wandel anstoßen: damit die Welt ein besserer Ort für Tiere wird.