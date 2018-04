Kindertheater Stefan Knoll entführt in die Märchenwelt

Erkenbrechtsweiler/Hülben / swp

Nach einer Einladung der Grundschule Erkenbrechtsweiler besuchte die Peter-Härtling-Grundschule aus Hülben die Erkenbrechtsweiler Festhalle, in der das Theater Maskara gastierte. Schauspieler Stefan Knoll begeisterte die Schüler durch sein Schauspiel. Im aufgeführten Grimmschen Märchen „Das Eselein“ wechselte er schnell die Rollen und verkörperte mit Hilfe der selbst hergestellten Ledermasken das Eselein, den König, die schöne Prinzessin und weitere Figuren.

„Lehre mich deine Kunst, dass ich so gut die Laute schlagen kann wie du!“, fordert das Eselein vom Spielmann. „Das sollte euch schwerfallen, Herrlein!“, antwortete dieser. Doch das Eselein meisterte diese für ihn fast unmögliche Aufgabe. Als der junge Prinz aber eines Tages seine Eseleinsgestalt erkennt, wird er so betrübt, dass er nur mit seiner Laute als Begleiter in die weite Welt zieht. Dort lernt er, die Eselhaut abzustreifen und ist am Ende als schöner Jüngling mit seiner Prinzessin vereint.

Mit großem musikalischem Geschick und vielseitigem Instrumentalspiel entführte der Schauspieler die anwesenden Schüler in eine faszinierende Märchenwelt. Mit seinen kunstvollen Masken schlüpfte er nicht nur in die Rollen des Stücks, sondern wechselte auch schnell das Bühnenbild und verlieh seinen Figuren mit Stimme, Mimik und Körperhaltung einen eigenen Charakter. So vergaßen die Kinder fast, dass sich hinter König, Eselein und der Prinzessin immer dieselbe Person verbarg.