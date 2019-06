Erleichterung machte sich am Montagabend im Glemser Ortschaftsrat breit, als Giovanni Di Maria, bei der Stadtverwaltung zuständig für den Fachbereich Straßenbau, die Pläne zur Sanierung der Stauseestraße vorstellte. Wenngleich Ortschaftsrat Erich Gönninger etwas befremdet fragte, ob das Gremium überhaupt befugt sei, über das Projekt zu befinden, schließlich sei das ja eine Neuhäuser Angelegenheit.

Auf Neuhäuser Gemarkung

Ortsvorsteher Andreas Seiz bestätigte, dass die Stauseestraße vollständig auf Neuhäuser Gemarkung liegt, doch über diese Straße seien viele Feldwege zu erreichen, die wiederum auf Glemser Gemarkung liegen. „Insofern“, so Seiz, „betrifft die Sanierung auch uns.“ Zustimmende Unterstützung gab es von Konrad Berger, Leiter des Amtes für Planen und Bauen, der feststellte, dass es „inhaltlich Gemeinsamkeiten“ gebe. „Die Stauseestraße“, so Berger, „ist auch für Glems von Bedeutung.“ Damit wollte auch er auf die Anschlüsse zahlreicher Feldwege verweisen, die auf Glemser Gemarkung liegen. Ortschaftsrat Gotthilf Herr konnte sich eine kleine Spitze Richtung Neuhausen nicht verkneifen: „Die Neuhäuser haben all die Jahre den Ausbau der Stauseestraße immer etwas blockiert, um es ein bisschen provokant auszudrücken.“

Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet

Laut Di Maria weist die Stauseestraße auf ihrer gesamten Länge (2,051 Kilometer) enorme Schäden auf, die die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleisten. Ausgenommen ist das kurze Stück, das im Zuge der Ortsumfahrung B 28 neu saniert worden war. Aus diesem Grund habe der Fachbereich Straßenbau die Sanierung der Stauseestraße von der Einmündung in die Landesstraße auf Höhe des Stauseehotels bis zum Anschluss an den bereits erneuerten Bereich geplant. Die Sanierung sieht laut Di Maria vor, die vorhandenen Asphaltschichten zu fräsen.

Das alte Material verbleibe jedoch auf der Trasse und werde festgewalzt. Vor dem Festwalzen wird jedoch das ganze Material samt dem anstehenden Boden mit einem speziellen Bindemittel durchmischt. Damit soll erreicht werden, dass beide Schichten frostsicher verfestigt werden und als Oberbau der Straße dienen können. Anschließend soll der verfestigte Aufbau eine neue Asphalttragdeckschicht mit einer Dicke von zehn Zentimetern erhalten. Alle Schichten sind laut Di Maria insgesamt nur 40 Zentimeter tief.

