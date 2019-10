Schwachsinn!“, „Die sind doch nicht ganz dicht!“, „Was eine Glanzleistung“. Am Dienstagnachmittag füllen sich die Kommentarspalten der sozialen Medien beinahe im Sekundentakt. Grund für die Aufregung und für die emotionalen Einlassungen war eine unangekündigte Verkehrsbefragung der Stadt Bad Urach. Zu diesem Zweck positionierten sich ab 14 Uhr vier Stunden lang Polizeibeamte an sämtlichen Ortseinfahrten und hielten die Autofahrer mit Ziel Bad Urach an, damit 60 Schüler des Graf-Eberhard-Gymnasiums ihre standardisierten Fragen an die Verkehrsteilnehmer richten konnten – so sie denn die Gelegenheit dazu hatten. Mitunter aber blieben aus Ärger über die kilometerlangen Staus, die sich an den Einfallstraßen gebildet hatten, die Autofenster geschlossen – oder aber die Schüler bekamen den geballten Ärger ab.

Stau bis nach Sondelfingen

Tatsächlich kam der Verkehr rund um Bad Urach und auf den Zulaufstrecken weitestgehend zum Erliegen. Auf der B28 von Metzingen kommend etwa reichte der Stau teils bis nach Sondelfingen. Eine sonst in rund 15 Minuten zu bewältigende Fahrt von Metzingen in die Kurstadt wurde so zu einer rund 70 Minuten andauernden Nervenprobe, die zum Teil heftige Reaktionen nach sich zog. Ärger, mit dem Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann schon vor rund zwei Wochen gerechnet hatte, als er die Befragung für einen unbestimmten Zeitpunkt im Gemeinderat der Stadt ankündigte.

Ankündigung der Verkehrsbefragung nicht möglich

Eine tagesgenaue Ankündigung aber, so bekräftige es Rebmann während der jüngsten Sitzung des Rats am Tag der Befragung erneut, blieb aus, weil damit die Ergebnisse verfälscht worden wären. Wären die Autofahrer „vorgewarnt“ gewesen, so der Hintergedanke, hätten sie vermutlich Ausweichrouten gewählt und ein Bild der Verkehrsströme produziert, das von dem sonst üblichen abgewichen wäre, so das Argument. Rebmann bat die Verkehrsteilnehmer nachträglich um Verständnis für die entstandenen Umstände und Beeinträchtigungen.

Natur des Verkehrs

Die Daten zum Ziel und Zweck der Fahrten, die die Schüler am Dienstag in ihre Fragebögen eintrugen, sollen genauen Aufschluss über die tatsächliche Natur des Verkehrs geben. Zu welchen Anteilen handelt es sich um sogenannten Zielverkehr der in Bad Urach endet, oder aber um Durchgangsverkehr, bei dem die Stadt nur passiert wird? Jenes Wissen soll, zusammen mit den Daten einer kommenden Fragebogenaktion unter den Bad Urachern selbst, in ein Mobilitätskonzept einfließen, über das sich die Ludwigsburger Planungsgruppe Kölz im Auftrag der Stadt beugen wird.

Ziel ist es, durch erweiterte Angebote nicht nur in Bad Urach selbst, sprich durch den Ausbau des ÖPNV und eine lückenlose Anbindung an die Ermstalbahn zu einer nachhaltigen Reduktion des motorbetriebenen Individualverkehrs zu kommen, der sich tagtäglich in Form eine Blechlawine durch das verkehrstechnische Nadelöhr zwängt.

Ärger in sozialen Medien

Ungeachtet dessen brach und bricht sich der Ärger über den dadurch erzwungenen Stau nicht nur in den sozialen Medien und weit über die Stadtgrenzen hinaus Bahn. Vokabeln wie „Bubenstreich“ waren da noch die harmloseren Reaktionen.

Steigen sind gesperrt

Insbesondere die Aktion just dann durchzuführen, wenn die Eninger Steige gesperrt ist und sich der Ausweichverkehr im Feierabendverkehr zusätzlich durch die Stadt quält, sorgte für reichlich Unverständnis und Kopfschütteln. „Wann ist denn mal eine Steige nicht gesperrt?“, verteidigte Elmar Rebmann den Zeitpunkt der Befragung, während der Sitzung des Gemeinderats. Zudem, so hielt er fest, benötige man die Daten, um rasch in die weitere Verkehrsplanung einsteigen zu können.

Daten für Verkehrsplanung

Die letzte groß angelegte Verkehrsbefragung stamme zudem aus dem Jahr 1989, wie es aus der Verwaltung weiterhin heißt. Zwar habe es auch im Jahr 2006 eine Analyse des Verkehrs gegeben, die jedoch beschränkte sich lediglich auf die innerorts gelegene Stuttgarter Straße. Es reagierte jedoch nicht nur Wut in den Kommentarspalten, stellenweise wurde auch Verständnis für die Befragung laut. Ein Leser unseres Facebook-Auftritts allerdings nahm es am Dienstag gelassen, wie er schreibt: „Irgendwann habe ich heute meinen Sitz nach hinten geklappt und gechillt Musik gehört. Hab dem Beifahrer gesagt, wenn es weiterginge soll er Bescheid geben.“

