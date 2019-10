Am Mittwoch kam es auf der B 312 zu größeren Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. Grund waren Fäll- und Mäharbeiten in den Grünstreifen entlang des Fahrbahnrandes. Wegen der Einsatzfahrzeuge konnte der Verkehr nur einspurig an der jeweiligen Arbeitsstelle vorbeigeführt werden, was auf der Bundesstraße zu entsprechenden Behinderungen führte.

Das könnte dich auch interessieren: