Trauungen Start in die Ehe am Flugplatz

Start in die Ehe am Flugplatz

Grabenstetten / Mara Sander

Einen neuen Eheschließungsort, wie es im Amtsdeutsch heißt, hat der Grabenstetter Gemeinderat am Dienstag festgelegt. Künftig dürfen sich Paare demnach auch in der Fliegerhalle der Fliegergruppe Grabenstetten-Teck-Lenninger Tal trauen lassen.

Grundsätzlich sind nach entsprechender Abstimmung mit der Standesamtsaufsicht Trauungen auch an anderen Orten als „gewidmeten“ Trauzimmern der Gemeinden möglich, wenn der entsprechende würdige Rahmen, „die dem Standesbeamten eine ordnungsgemäße Vornahme seiner Amtshandlung ermöglicht“, hergestellt wird, zum Beispiel durch eine Dekoration. Außerdem muss dem Standesbeamten für die Dauer der Trauung das Hausrecht übertragen werden.

Theoretisch könne zwar auch eine Eheschließung unter freiem Himmel erfolgen, aber dann müsse sichergestellt sein, dass keine Gefahr einer Störung bestehe, die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden könne, die standesamtlichen Unterlagen nicht beschädigt werden und die Datensicherheit eingehalten werde, ist in der Sitzungsunterlage erklärt. „Erforderlichenfalls muss die Eheschließung in ein ‚gewidmetes’ Trauzimmer verlegt werden können, um deren Durchführung bei unvorhergesehenen Ereignissen wie zum Beispiel Witterungseinflüssen zu gewährleisten.“ Die Fliegerhalle kann bei Bedarf jeweils entsprechend als „gewidmetes Trauzimmer“ hergerichtet werden, um vor allem Piloten und Flugbegeisterten den wunschgemäßen Start in die Ehe zu ermöglichen.