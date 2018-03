Metzingen Starke Lerntipps zum Schulstart

Metzingen / swp

Wenn im September die Schüler der Klassen 5 an der Schönbein-Realschule eingeschult werden, erhalten sie ein Büchlein prall gefüllt mit Tipps zum Lernen in der Schule. Neben Vorschlägen für eine gute Zeiteinteilung und konzentriertes Arbeiten finden sich darin auch Ratschläge zum Umgang mit Hausaufgaben oder mancher Lernschwierigkeit. Diese Lerntipps können an die Fünftklässler verteilt werden, weil die 100 Bücher der Schule kostenlos von der Kreissparkasse Reutlingen zur Verfügung gestellt werden. „Die Lerntipps können helfen, das Lernen und Arbeiten in der Schule von Anfang an zu unterstützen, mit dem Ziel, dass die Schüler Erfolg in der Schule haben“, so Vorstandsmitglied Joachim Deichmann von der Kreissparkasse Reutlingen. Neben der Unterstützung mit Lerntipps engagiert sich die Kreissparkasse Reutlingen schon seit längerer Zeit bei Betriebspraktika, Betriebsbesichtigungen oder Bewerbertrainings.

Zukünftig werden die Schule und die auch in Metzingen verwurzelte Kreissparkasse noch enger zusammenarbeiten: Im Rahmen der bisherigen Kooperation wurde jetzt eine Bildungspartnerschaftsvereinbarung unterzeichnet. Oliver Göder (Regionaldirektor für den Marktbereich Metzingen/Ermstal) und Selina Schenk (Ansprechpartnerin SchulService und Ausbilderin) von der Kreissparkasse begrüßen es sehr, dass die bisherige Kooperation fortgeführt und intensiviert wird: „Wir wollen die Schüler bei der Berufswahl unterstützen und dabei aufzeigen, welche Möglichkeiten sich auch im Bereich des Bankenwesens bieten.“ Schulleiter Jürgen Grund freut sich über die Unterstützung und lobt das Engagement gerade auch für die jüngeren Schüler: „Berufsorientierung beginnt in der Realschule bereits in der Orientierungsstufe. Wer gut lernen kann, ist gerüstet für lebensbegleitendes Lernen, das unsere heutige Berufswelt mehr denn je prägt.“