Kreisarchivar Wolfgang Sannwald (links) begrüßt die Oscar-gekrönte Filmemacher-Legende Costa-Gavras (86) am 9. Januar 2020 im Tübinger Landratsamt. Der ist dort mit dem Film „Der Stellvertreter“ in einer Filmreihe zur Ausstellung "Widerstand in SS-Uniform?" über Teilzeit-Tübinger Kurt Gerstein (1905-1945) zu Gast. © Foto: Claudia Reicherter