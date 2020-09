Der 32-jährige Jens ist ein humorvoller und liebenswürdiger Mensch, der seine Freizeit gerne in den Bergen verbringt – im Sommer auf dem Mountainbike und kletternd am Felsen, im Winter im Schnee auf den Skiern.

Jens hat dieses Jahr geheiratet

In diesem Jahr hat er seine große Liebe Tina geheiratet, die die Berge ebenfalls liebt. Da lag es nahe, dass der Heiratsantrag auch in den Bergen erfolgen muss. Eigentlich sollten beide gerade dabei sein, sich den Traum vom umgebauten alten Bauernhaus zu erfüllen und den Umzug nach Römerstein vorzubereiten.

Aufruf zur Registrierung als Stammzellspender

Aktuell ist Jens aber im Krankenhaus und kann nichts von all dem tun, denn Jens hat Blutkrebs und braucht eine Stammzellspende, um zu überleben. Daher rufen Familie und Freunde dazu auf, sich registrieren zu lassen. „Auch wenn eure Spende vielleicht nicht mir hilft, so hilft sie vielleicht einem anderen Erkrankten und seinen Liebsten“, sagt Jens. Nur wer registriert ist, kann gefunden werden und so einem an Blutkrebs erkrankten Menschen das Leben retten.

Wer darf spenden - Wie registriere ich mich?

Bei der DKMS darf sich jeder in einem Alter zwischen 17 und 55 Jahren als Spender registrieren.

Die DKMS gemeinnützige GmbH vermittelt Stammzellspenden an Patienten, die an Blutkrebs erkrankt sind und gibt ihnen dadurch eine neue Lebenschance. Die DKMS verschickt beispielsweise Wattestäbchen an Spendenwillige, die damit einen Abstrich ihrer Mundschleimhaut machen und dieses samt Einverständniserklärung zurück schicken.

FC Römerstein mit Spenderaufruf

Auf der Suche nach einem passenden Spender für Jens wurde auch der FC Römerstein, Ehefrau Tina war aktive Fußballerin im Verein, durch einen Spendenaufruf auf seiner Facebook-Seite aktiv.