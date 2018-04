Kommunalpolitik Stammtisch für unsere Leser

Metzingen / swp

Wie lässt sich in Metzingen eine Balance zwischen Auto- und Radverkehr finden? Braucht es weitere Parkplätze und besser ausgebaute Radwege? Wie kann der zunehmende Verkehr aus der Innenstadt herausgehalten werden? Und wer sollte in Metzingen welchen Hebel umlegen, damit die Stadt an Brückentagen nicht aus allen Nähten platzt, aber sonntags mitunter wie ausgestorben wirkt? Um diese Fragen soll es beim ersten Leserstammtisch unserer Zeitung an diesem Mittwoch, 18. April, ab 19 Uhr im Gasthaus „Rose“ in Metzingen gehen.

Zwei Vertreter der Verwaltung

Mit dabei sind heute nicht nur Redakteure dieser Zeitung, sondern auch zwei Vertreter der Metzinger Stadtverwaltung: Die erste Bürgermeisterin Jacqueline Lohde wird ebenso wie Jochen Krohmer, Leiter des Geschäftsbereichs Wirtschaft und Tourismus, Platz am Stammtisch nehmen, um sich die Ansichten und Ideen der Metzinger anzuhören und um Fragen zu beantworten. Schließlich ist es das Ziel unseres Leserstammtisches, Meinungen und Ideen aus der Bürgerschaft einzufangen, um darauf in Artikeln näher einzugehen. Als Tageszeitung verstehen wir uns als Mittler zwischen Amtsträgern und kommunalpolitisch Interessierten. Der Leserstammtisch möchte also ganz einfach die Gelegenheit zum gepflegten Meinungsaustausch bieten.

Wer an diesem Abend noch ein weiteres Thema ansprechen möchte, darf dies gerne tun, sofern noch Zeit dafür vorhanden ist.