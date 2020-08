Das für Samstag, 22. August 2020, zwischen 10 und 16 Uhr angekündigte Spektakel auf dem Metzinger Lindenplatz entfällt. Als Grund erklärt Event- und Citymanager Nicolay Dietrich von der Metzinger Marketing- und Tourismus-Gesellschaft (MMT), da die Wettervorhersage im Verlauf des Tages immer wieder Regen prognostizierte, würde sich die weite Anreise der Handwerker des Meßkircher Campus Galli nicht lohnen. Kämen dann nur wenige Passanten vorbei, wäre das schade.

Deshalb wurde gestern das Gastspiel mit mittelalterlichen Vorführungen kurzfristig verschoben, voraussichtlich um zwei Wochen auf Samstag, 5. September.

Wie am vergangenen Samstag Händler und Handwerker der Metzinger Motorworld sollte die Gruppe aus Meßkirch zwischen 10 und 16 Uhr vorführen, wie im Mittelalter gelebt und gearbeitet wurde.

In verschiedenen Vorführungen, so lautete die MMT-Ankündigung, zeichnen sie originalgetreu nach, wie vor etwa 1200 Jahren Rinden mit Ziehmessern entfernt, Wolle gesponnen, Schindeln gespalten und gedrechselt wurde. Wer tiefer in diese mystische Welt eintauchen wolle, dem legt die MMT einen Ausflug in die karolingische Klosterstadt bei Meßkirch nahe: Das moderne Bauvorhaben zur Nachbildung eines frühmittelalterlichen Klosters auf der Grundlage des St. Galler Klosterplans in der Nähe der Kleinstadt im Landkreis Sigmaringen wird mithilfe zeitgenössischer Arbeitstechniken umgesetzt.