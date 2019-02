Bad Urach Stadtlauf: Jetzt kann man sich anmelden

Von Simon Wagner

Die Tage werden länger, die Temperaturen nähern sich dem frühlingshaften Bereich. Sportlich Ambitionierte entstauben dieser Tage ihre Fahrräder oder holen ihre Laufschuhe aus dem Winterschlaf und drängen wieder an die frische Luft. Manche wollen nur dem Winterspeck auf die Pelle rücken, andere haben wieder die regionalen Laufsportevents im Visier. Ein solches ist der Bad Uracher Stadtlauf, der am Samstag, 4. Mai, wieder über die Bühne, respektive über das Bad Uracher Kopfsteinpflaster gehen wird.

Hunderte Läufer aus der Region werden auch in diesem Jahr wieder an den Start gehen, so sie denn die Gelegenheit nutzen, sich bis zum Freitag, 26. April, bei den Organisatoren des TSV Urach anzumelden. Anmeldeformulare gibt es unter anderem online unter www.tsvurach-turnen.de. Dass der Stadtlauf zum 22. Mal stattfinden kann, ist dabei alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Im vergangenen Jahr stand das weithin bekannte Laufsportevent auf der Kippe, da immer mehr Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt werden musste. Grundsätzlich, so die Hauptorganisatorin vom TSV Urach, Barbara Ernst, habe sich bislang nichts an der prekären Situation geändert. Aber stattfinden lassen wollte man den publikumswirksamen und beliebten Lauf heuer auf alle Fälle.

Allerdings setzt sie ein Fragezeichen hinter die kommenden Auflagen. „Es ist nach wie vor so, dass Vieles an mir hängt“, klagt sie. Nach wie vor ist sie händeringend auf der Suche nach mindestens zwei, besser drei, Helfern, die sie und das gesamte Organisationsteam entlasten könnten. Nach dem diesjährigen Lauf will sie sich zusammen mit ihren Mitstreitern die Situation anschauen und dann überlegen, wie es weitergeht.

Aus der Not geboren ist so in diesem Jahr, dass das Unternehmen „Race-Results“ die Zeitmessung organisieren wird. Auch die Online-Anmledung habe man in externe Hände gelegt. Wegen einer knappen Personaldecke, die einen finanziellen Mehraufwand erforderlich macht. Allerdings habe man darauf geachtet, dass das Startgeld nicht in exorbitante Höhen getrieben wird.

Der Anspruch des Stadtlaufs ist nach wie unantastbar: Er war und soll auch jetzt wieder eine Breitensportveranstaltung sein, bei der auch die Jüngsten mit Spaß und Freude dabei sein können. Der Stadtlauf soll ausdrücklich nicht den semiprofessionellen Sportlern vorbehalten sein, sondern auch in diesem Jahr wieder einem bunten und sportlichen Volksfest ähneln.