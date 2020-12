Dies betrifft sowohl das Rathaus als auch alle anderen Einrichtungen der Stadt in der Zeit von Montag, 28. Dezember bis einschließlich Mittwoch, 30. Dezember 2020. Auch die Telefonzentrale wird in dieser Zeit nicht erreichbar sein. Beim Baubetriebshof wird ein Not- und Bereitschaftsdienst eingerichtet, der in dringenden Notfällen telefonisch unter der Nummer 07123/925-258 erreichbar ist.

OB Ulrich Fiedler: Mit gutem Beispiel vorangehen

„Uns ist es wichtig als Rathaus-Team in dieser schwierigen Zeit mit gutem Beispiel voran zu gehen und unsere sozialen Kontakte zu reduzieren.“, betonte Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler. Ab Montag, 4. Januar 2021, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung wieder wie gewohnt erreichbar.