Nun haben es die Bad Uracher und ihre Gäste schwarz auf gelb. Neue Ortstafeln zeigen auf den ersten Blick: Bad Urach ist staatlich anerkanntes Heilbad. Am Donnerstag wurde das erste mit dem schriftlichen Prädikat versehene Schild montiert, neun weitere werden an den Ortseingängen der Bad Uracher Kernstadt in der kommenden Woche folgen.

38 Kurorte im Land machen mit

Die baden-württembergische Landesregierung hatte bereits im Dezember 2019 entschieden, dass 38 Kurorte in Baden-Württemberg künftig ihre Kurort-Prädikate auf den Tafeln an den Ortseingängen führen dürfen. Dem voraus ging eine Initiative des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg, die zum Ziel hatte, die Alleinstellungsmerkmale der Kurorte sowie deren staatliche Überprüfung und Anerkennung besser und sichtbarer herauszustellen.

Einerseits mit Blick auf die örtliche Bevölkerung, wie Fritz Link, Präsident des Heilbäderverbands Baden-Württemberg und Bürgermeister von Königsfeld (Schwarzwald-Baar-Kreis), während der feierlichen Montage des ersten Schildes in Bad Urach unterstrich. Denn viele Kurort-Einwohner wüssten nichts über die Art des Prädikats oder die vorhandenen Heilmittel. Das Wissen darum führe gleichzeitig zu einer stärkeren Identifikation mit dem Kurbetrieb.

Ortstafeln als Visitenkarten

„Wir wollen versuchen, dieses Prädikat besser zur Wirkung zu bringen“, hofft Link andererseits auch auf eine größere Außenwirkung. Die Ortstafeln sind für ihn gewissermaßen die neuen Visitenkarten der Kurorte. 71 Prozent der Gäste, so zitierte er das vom Land beauftragte „Gutachten zur Fortentwicklung des Heilbäder- und Kurortewesens in Baden-Württemberg“, würden bei der Auswahl ihrer Urlaubsdestination Wert auf ein Prädikat legen. „Eine einfachere und günstigere Maßnahme gibt es nicht, das Prädikat nach außen zu tragen“, so Link.

Neue Schilder kosten 800 Euro

Der Verband hatte in einer Sammelbestellung insgesamt 240 Ortstafeln für die beteiligten Kommunen geordert. Statt der sonst üblichen Kosten von 150 Euro fallen nun 80 Euro pro Tafel an. Die Stadt Bad Urach kostet der Austausch der Schilder also insgesamt 800 Euro.

Das Land Baden-Württemberg hatte die Vergabe von Zusatzbezeichnungen auf Ortstafeln bislang sehr restriktiv gehandhabt – auch um Wildwuchs zu verhindern. Universitätsstädte oder Stuttgart als Landeshauptstadt hatten es da einfacher. Der Heilbäderverband hatte entsprechend ein dickes Brett zu bohren, um die Aufnahme der Prädikate zu erreichen. Vom Start der Verbands-Initiative bis zum positiven Entscheid durch das Landeskabinett vergingen rund zwei Jahre. Immerhin, so freut sich Link, falle die Montage der Tafeln nun in jenes Jahr, in dem der Verband sein 50-jähriges Bestehen feiere.

Lange Verhandlungen waren nötig

„Der Heilbäderverband hat sich sehr nachhaltig mit dem Innenministerium unterhalten, um die Initiative erfolgreich abzuschließen“, bestätigte Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann. „Es war uns wichtig bei dieser landesweiten Initiative mitzumachen und auch diese Gelegenheit zu nutzen, auf unser Prädikat hinzuweisen“, so Rebmann weiter.

Erreicht wurde, Titel, die auf Grund allgemeiner kommunalrechtlicher Vorschriften amtlich verliehen worden sind, nach dem Straßenverkehrsrecht auf der Ortstafel zu führen. Grundsätzlich will das Land die Vergabe von Zusatzbezeichnungen künftig flexibler gestalten.

Rat gab grünes Licht

Der Gemeinderat in Bad Urach hatte dem Austausch der Ortstafeln mit großer Mehrheit zugestimmt. In den Ortsteilen bleibt derweil alles beim Alten. Betroffen ist nur die prädikatisierte Kernstadt.

