Ein großes Thema der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Gemeindehalle in Würtingen war die Information zur Durchführung einer Kanalbefahrung im Zuge der Eigenkontrollverordnung in den St. Johanner Ortsteilen. Vorgestellt wurden an diesem Abend die Ergebnisse im Ortsteil Würtingen Süd.F...