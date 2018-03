Neckarsulm SSV Reutlingen: kompakt und effektiv

Neckarsulm/Reutlingen / Giovanni De Nitto & Wolfgang Gattiker

Die Mannschaft aus der Achalmstadt agierte zwar nicht überragend, aber insgesamt sehr kompakt und effektiv. „Es war ein verdienter Sieg. Auf schwierigen Platzverhältnissen haben wir wenig zugelassen und waren vor allem mit unserer zweiten Welle erfolgreich“, analysierte ein zufriedener SSV-Coach Teodor Rus“

Neckarsulm begann schwungvoll und hatte vor 450 Zuschauern auf dem tiefen Rasenplatz im Pichterichstadion zunächst mehr Spielanteile, aber gegen die gut gestaffelte Defensive der Achalmstädter gab es im ersten Abschnitt keine klaren Torchancen. Die Distanzschüsse von Beck (1.), Albert (24.) und wieder Beck (44.) waren für den wieder einmal souveränen SSV-Schlussmann Jurkovic keine Herausforderung. Die zur Vorwoche auf einer Position veränderte SSV-Startelf, Pieringer spielte für den verletzen Niang, überzeugte mit viel Laufarbeit gegen den Ball, stand defensiv kompakt und lauerte auf Fehler. So wie in der 27. Minute: Eckball von SSV-Kapitän Eiberger, Torwart Wallman zögerte, Filip Milisic schraubte sich am Höchsten und köpfte mühelos aus kurzer Distanz zum viel umjubelten 1:0 für Kreuzeichekicker ein. Bis zum Pausenpfiff hatten der agile Pieringer (33.) und Routinier Prediger (39.) zwei weitere gute Einschussmöglichkeiten für die Gäste.

Nach Wiederanpfiff änderte sich nicht viel: Neckarsulm bemüht und mit mehr Ballbesitz, aber ohne Durchschlagskraft vor dem SSV-Gehäuse. Die besten Ausgleichs-Möglichkeiten hatten Seybold (58.), der freistehend beim Schussversuch aus elf Metern noch geblockt wurde und Klotz (62.), der aus 18 Metern den Ball ganz knapp über das Reutlinger Tor zirkelte. Die Rus-Elf ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und zog den Hausherren, mit einem disziplinierten Abwehrverhalten, letztlich den Zahn. Bei besserer Chancenauswertung hätte Reutlingen die Partie auch früher entscheiden können, vielleicht müssen: Avdic scheiterte zunächst an Schlussmann Wallmann (72.) und wenig später verzog er aus sechs Metern völlig freistehend. Am Ende blieb es beim knappen aber nicht unverdienten 1:0-Sieg der Achalmstädter. „Man sieht deutlich die Handschrift von Trainer Rus und 10 von 12 Punkten sprechen für sich“, freute sich Sportvorstand Michael Schuster. Der SSV Reutlingen bleibt damit auch im sechsten Spiel in Folge, ungeschlagen und klettert in der Tabelle auf Platz elf.

Spiel-Statistk:



Neckarsulmer Sport-Union: Wallmann - Neupert, Leonhardt (46. Retzbach), Klotz, Bellanave (56. Barini), Seybold, Beck (81. Kappes), Busch, Schneckenberger (70. Hemmerich), Gotovac, Albert.

SSV Reutlingen: Jurkovic - Schiffel, Schramm, Milisic, Eiberger (63. Avdic), Di Biccari (46. Maier), Rohr, Prediger (69. Lübke), Schneider (85. Colic), Pieringer, Kuengienda.

Tore: 0:1 Milisic (27.).