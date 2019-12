Der Musikstreamingdienst Spotify präsentiert mit „Wrapped 2019“ den großen Jahresrückblick der meistgestreamten Audio-Inhalte der vergangen zwölf Monate. Der Rapper Post Malone gehörte 2019 zum weltweit meist gestreamten Künstler gefolgt von Billie Eilish und Ariana Grande. Das weltweit erfolgreichste Album kommt von Billie Eilish.

Was hat Metzingen 2019 gehört?

In Deutschland ist Hip-Hop wie schon die letzten Jahre zuvor das am meisten gestreamte Musikgenre. Was hat aber Metzingen im Jahr 2019 gehört? Wir haben die Bestenlisten aus dem Ermstal für dich!

Die beliebtesten Künstler der Metzinger - TOP 10

● Capital Bra



● Fixdute



● Ufo361



● Kontra K



● Apache 207



● Ed Sheeran



● Shindy



● Luciano



● KC Rebell



● Bonez MC

Youtube

Und das sind die beliebtesten Songs der Metzinger - TOP 10

● Tildin



● Wieder Lila



● Vermissen



● Roller



● Senorita



● I Don´t Care



● Dance Monkey



● bad guy



● Old Town Road



● DNA

Das sind die beliebtesten Künstler in Deutschland

1. Capital Bra

2. Samra

3. RAF Camora

4. Kontra K

5. Bonez MC

Und das die beliebtesten Songs

1. Roller - Apache 207

2. Vermissen - Hennng May, Juju

3. Dance Monkey - Tones and I

4. Wieder Lila - Capital Bra, Samra

5. Tildin - Capital Bra, Samra