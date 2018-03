Bad Urach Sportplatz am Wochenende gesperrt

Bad Urach / Alexander Thomys

Wer an der Ermstalhalle kicken oder Basketball spielen wollte, stand am Wochenende vor verschlossenen Türen

Streitigkeiten um Kinderlärm oder die Geräuschkulisse eines Sportplatzes: Immer wieder sind Gerichtsurteile hierzu Themen in den Medien.

Nun hat es Bad Urach getroffen. Am Wochenende, bei strahlendem Sonnenschein, versperrte ein Kettenschloss den Drehkranz-Zugang zum Basketball und Fußballplatz an der Ermstalhalle. Vor verschlossenen Türenstand auch schon Christian Giese, der sich in diesem Zusammenhang an die Stadtverwaltung wendete und deren Antwort im Internet zitierte: „Aufgrund von Lärmbeschwerden wurde die Anlage durch Bürgermeister Rebmann für das Wochenende (Freitagmittag bis Montag früh) gesperrt. Eine Öffnung ist nicht beabsichtigt.“

Öffnung nicht beabsichtigt

Giese stellte diese Antwort in eine öffentliche Facebook-Gruppe zur Stadt Bad Urach. Eine eher rhetorische gemeinte Frage formulierteGiese noch dazu: „Kann eine generelle Aussperrung an den Wochenenden wirklich die Lösung sein?“ Die Reaktionen folgten prompt. In über 70 Kommentaren wurde der Schritt der Stadtverwaltung zumeist negativ bewertet. Geäußert hat sich dort auch Thomas Kunzer, der mit seinen Kindern am Sonntag ebenfalls vor verschlossenen Sportplatztoren stand. Ein altes Schild weist indes darauf hin, dass der Platz an Sport- und Feiertagen geschlossen

sei. Im Alltag wurde dies wohl geflissentlich ignoriert. Lange Zeit auch ohne Beschwerden. „Ich benutze den Platz schonseit über 30 Jahren und es gab noch nie Schwierigkeiten mit Anwohnern oder Patienten der nahegelegenen Kurklinik“, berichtete Kunzer auf Anfrage der SÜDWESTPRESSE. „An Wochenenden ist es zumeist so, dass Familienväter mit ihren Kindern Fußball oder Basketball spielen. Selbst wenn mehrere Gruppierungen den Platz benutzt haben, kam es nie zu Streitigkeiten oder Aggressivität, man nimmt Rücksicht aufeinander. So manche Freundschaft ist auf diesem Platz schon entstanden.“ Natürlich könne er nicht beurteilen, wie die Situation in den Abendstunden sei. Die Schließung am Tage kann Kunzer allerdings nicht nachvollziehen: „Letztlich ist es halt einer der letzten Plätze in Urach, woKinder und Jugendliche sich in der Freizeit sportlich betätigen können.“

Der Bad Uracher hat sich einige Gedanken hierzu gemacht.„Vielleicht hat es die Stadt verpasst, mehrere solche Plätze zu schaffen“, sagt der Familienvater. „Wie man es besser macht, kann man in Dettingen sehen.“ Kunzer hofft auf ein Einsehen der Stadtverwaltung: „Sollte tatsächlich Lärm der Grund für die Sperrung am Wochenende sein, sollte die Stadt Bad Urach doch zumindest kompromissbereit sein und die Benutzung tagsüber gestatten. Eine Sperrung am Abend, wie bei Spielplätzen, erscheint dann schon sinnvoll.“ Ralf Luik, Trainer der Bezirksliga-Fußballerdes SV Zainingen, wollte ebenfalls mit seinem Sohn auf den Sportplatz. „Echt traurig, was die Stadt da macht“, kommentiert Luik die Schließung. „Auf dieser Freizeitanlage war ich als Kind selbst immer und habe da Freunde für Leben kennen gelernt“, berichtet der Bad Uracher und ergänzt: „Diese Anlage gibt es schon seit über 40 Jahren.“ Bad Urachs Pressesprecher Bernd Mall zeigte sich verwundert über die aktuellen Beschwerden. „Die Regelung ist seit einem halben Jahr in Kraft“, erklärt Mall. Zu dieser Entscheidung sei es gekommen, da es seitens der Anwohner und Feriengäste im Spätsommer und Herbst zu „massiven Beschwerden“ gekommen sei. „Vor allem bei Nacht wurde der Platz als Basketball-Partyplatz mit lauter Musik missbraucht“, berichtet Mall. „Das ist ein bisschen ausgeartet.“

Der Platz sei daher nur noch werktags bis 19 Uhr benutzbar. „In erster Linie ist das ein Schulsportplatz. Ist dieser aber durch die Schulen nicht besetzt, kann er frei genutzt werden.“ Ändern will die Stadtverwaltung an dieser Regelungbisher nichts. „Im Moment gibt es dazu keine Überlegungen“, stellt Mall klar. Man wolle stattdessen „den Bedarf über den Sommer hin beobachten. Wir brauchen ein bisschen Zeit, um gegebenenfalls nochmal zu überlegen“. Auf die Jugendlichen, die den Platz zur Partymeile gemacht haben sollen, ist die Stadtverwaltung bis dato nicht zugegangen.

„Das hat sich nicht ergeben“, sagtBad Urachs Pressesprecher Mall. Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann erläuterte die Entscheidungder Stadt ebenfalls. Es habe „anhaltende Beschwerden“ gegeben, vor allem aus dem Bereich Breitenstein. „Der Neubau hat damit nichts zu tun“, kommentierte der Schultes aufkommende Gerüchte in den sozialen Medien. Stattdessen habe man nun ein „Signal“ setzen wollen.„Es gibt ja auch Ausweichmöglichkeiten, wie den Basketballkorb am Skaterpark“, so Rebmann. Der Schultes will die Entwicklung im Auge behalten.

Mit einem Vorhängeschloss gesichert: Der Drehkreuz-Zugang zumSportplatz an der Ermstalhalle. Nach Anwohnerbeschwerden sahsich die Stadt zu diesem Schritt gezwungen, Partys von Jugendlichen seien nachts „ausgeartet“.