Ein Tausendsassa, ein Macher, der Hansdampf des Sports im Kreis Reutlingen: All diese Bezeichnungen fanden Redner am vergangenen Freitag beim Sportkreistag in Neuhausen über den scheidenden Vorsitzenden Karl-Heinz Walter (wir haben berichtet). Wir haben uns zwei Tage vor diesem für Walter aufwühl...