Hülben Sportangebot für alle Generationen

Hülben / Alexander Thomys

Zum bundesweiten Tag der Rückengesundheit hatte Krankengymnastin Lucie Schiller-Hermle eine Aktion in Hülben angeboten: Eine Stunde lang ging es am Donnerstagnachmittag auf eine Tour rund um den Etzenberg, wobei an mehreren Stationen Pausen gemacht wurden. Freilich nicht, um sich zu erholen, sondern um mit speziellen Übungen den Rücken fit zu bekommen – oder ihn gesund zu erhalten.

Schon beim Aufwärmen am Wanderparkplatz beim Bauhof ging es bei den Übungen kräftig zur Sache. „Auf einer Skala von null bis zehn, wobei zehn unerträglich ist, brauchen wir eine Acht“, forderte Schiller-Hermle ihre 20 Mitstreiter auf.

Die zeigten sich sehr bunt gemischt: Von einer Mutter mit Kinderwagen über viele sportliche Rentnerinnen bis hin zu vier Männern, darunter auch Bürgermeister Siegmund Ganser, war die Sportlerschar vielfältig aufgestellt.

Vielfältiger aufstellen will sich auch Hülben als „Gesunde Gemeinde“. Das betonte Bürgermeister Ganser, als er zur Begrüßung der Sportbegeisterten ein neues Projekt des „Arbeitskreises gesunde Gemeinde“ vorstellte: Einen Mehrgenerationenweg. „Immer mehr Leute sind zu wenig in Bewegung“, nannte Ganser einleitend seine Eindrücke. In Gesprächen sei dabei oft aufgekommen, dass „viele Bürger sich schon mehr bewegen wollen würden, ihnen aber die Anlaufstationen fehlen“. Diese will der Arbeitskreis mit der Gemeinde nun am Mehrgenerationenweg schaffen: Auf einer 3,5 Kilometer langen Rundstrecke am Etzenbergweg sollen neun Stationen mit Trainingsgeräten entstehen, die laut Ganser „alle Körperteile ansprechen“ sollen, vornehmlich die Rückenmuskulatur.

Die Geräte seien dabei so beschaffen, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene und Senioren gleichermaßen an ihnen trainieren könnten. „Es wird auch Übungen für Rollstuhlfahrer geben“, machte Ganser den inklusiven Ansatz des Mehrgenerationenweges deutlich. „Ab einer bestimmten Körpergröße kann jeder den Weg nutzen, um sich sportlich zu betätigen.“

40 000 Euro dürfte die Einrichtung des Weges kosten, wobei Schultes Ganser auf Fördermittel durch das Leader-Programm hofft. Und auf die Unterstützung des Gemeinderates: Denn bis dato wurde über den Weg nicht abgestimmt. „Das wird eine wunderbare Sache“, zeigte sich Ganser jedenfalls überzeugt.

Die 20 sportlich aktiven Hülbener am bundesweiten Tag der Rückengesundheit, der übrigens zum 17. Mal begangen wurde, hatte Ganser gleich auf seiner Seite. Dann ging es auch sportlich weiter. „Wir brauchen von jeder Übung fünf bis zehn Wiederholungen“, mahnte Lucie Schiller-Hermle ihre Mitstreiter. Die Muskeln müssten mindestens zwei Minuten gedehnt werden, um einen Effekt zu erzielen. Die Teilnehmer nahmen die Tipps gerne auf, zumal eine gute Stimmung herrschte: Jeder, der zu den Altglascontainern kam, wurde humorvoll zum Mitmachen angestachelt. Einen Tipp hatte Schiller-Hermle am Ende noch: „Die zwei L, Laufen und Liegen, sind gut für den Rücken. Die zwei S, Sitzen und Stehen, sind dagegen nicht gut.“