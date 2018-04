Grabenstetten Spitzenreiter in der zweiten Liga

Grabenstetten / swp

Das gab es noch nie für die Segelflieger auf der Schwäbischen Alb: Gleich die erste Runde der Segelflug-Bundesliga brachte „Hammerwetter“ und ließ die Geschwindigkeiten in fast unglaubliche Höhen schnellen. Der schnellste Pilot war mit 148 Stundenkilometern im Durchschnitt unterwegs, und die Fliegergruppe Grabenstetten konnte prompt den ersten Rundensieg der Saison auf ihrem Konto verbuchen.

„Das waren wohl die besten Bedingungen, die ich über Alb und Schwarzwald je erlebt habe“, resümierte der U 25-Pilot Henrik Theiss bereits am Samstag. Mit 119,45 Stundenkilometern schien er einen ausgezeichneten Anfang in der ersten Ligarunde geschafft zu haben – bis der Sonntag kam. Da überraschte das Wetter auf der Alb durch eine sogenannte Konvergenz, bei der entlang einer Linie Luftmassen zusammenströmen und aufsteigen. Normalerweise müssen die Piloten ihren schnellen Gleitflug regelmäßig unterbrechen und in einem Aufwind Kreise fliegen, um genügend Höhe für den Weiterflug zu gewinnen. Doch am Sonntag war das komplett anders: Wer die Zeichen richtig zu deuten wusste, der konnte den Aufwind-Linien folgen und mehrere hundert Kilometer zurücklegen, ohne ein einziges Mal einen Kreis fliegen zu müssen. Obwohl diese enorme Menge an Energie in der Luft am Nachmittag zu einigen Schauern und Gewittern über der Alb führte, denen die Piloten ausweichen mussten, war es doch möglich, durch geschickte Wahl der Flugstrecke auf rekordverdächtige Durchschnittsgeschwindigkeiten zu kommen.

Am besten gelang das dem Grabenstetter Piloten Patrick Kutschat, sowie Silvan Meckelnburg und Dennis Schmalacker im Doppelsitzer. Mit 148,6 und 146,3 Stundenkilometern sind ihnen die beiden schnellsten Flüge der ganzen Zweiten Liga gelungen. Kutschat zum Beispiel hat über 500 Kilometer in drei Stunden zurückgelegt, ohne ein einziges Mal Zeit durch das Kreisen in Aufwinden zu verlieren.

Südwestteams profitieren

Raphael Ladner war mit 138,0 Stundenkilometern ähnlich schnell unterwegs. Die Geschwindigkeit der drei schnellsten Flüge jedes wird für die Wertung addiert, und mit 433 Geschwindigkeitspunkten erreichen die Grabenstetter hierbei ihren bislang besten Wert aller Zeiten. Damit ging der erste Rundensieg der Saison auf die Vordere Alb. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Vereine aus Ravensburg und Freudenstadt – die zweite Bundesliga ist damit zum Auftakt fest in der Hand der Schwaben, die gegenüber anderen Regionen von der Wetterentwicklung eindeutig bevorzugt waren. Dasselbe gilt auch für die erste Bundesliga, in der in dieser Saison nach einem Intermezzo in Liga zwei auch wieder der FSV Laichingen und die FLG Dettingen/Teck starten. Den Rundensieg holte sich dort die Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd.