Infrastruktur Spielen mit der Topografie

Bad Urach / Simon Wagner

So bald wie möglich sollen die Bagger anrollen und dem Spielplatz „Am Rosengarten“ ein neues Antlitz verpassen. Einstimmig fasste der Technische Ausschuss der Stadt den Baubeschluss zur Sanierung des Kinderspielplatzes. Rund 130 000 Euro stehen bereit. Nachdem im vergangenen Jahr bereits der Spielplatz „Am Forst“ eine Frischzellenkur bekam, ist nun der zweite Platz an der Reihe, der alters- und sicherheitsbedingt Zuwendung nötig hat.

Bestand weiterentwickeln

Wie genau, stellte Jörg Sigmund vom Grafenberger Büro Freiraumplanung dem Gremium vor. Er möchte den jetzigen Bestand konsequent weiterentwickeln und die schwierige Topografie am Hang zu einem Vorteil wenden. Für ihn eine „interessante Grundkonstellation“. So schwebt ihm an der Oberkante des Hangs etwa ein sogenannter „Räuberpfad“ vor. Als „absolute Attraktion“ des jetzigen Platzes ist ihm hingegen das vorhandene Klettergerüst mit integrierter Seilbahn erhaltenswert. Die Konstruktion soll eingebettet sein in eine Spiellandschaft, die sowohl für buddelnde Kleinkinder als auch für umtriebige Entdecker Möglichkeiten bietet, sich an hölzernen Spielgeräten auszutoben.

Problempunkte entschärfen

Ausgeschaltet werden sollen zudem einige Problempunkte. Die vorhandene Kriechröhre etwa erfährt vor allem (kritische) Aufmerksamkeit durch den TÜV. Weniger von spielenden Kindern. Auch die in die Jahre gekommene Rutsche, wie der mangelhafte Aufgang, ist dem Planer ein Dorn im Auge. Die Rutsche soll durch eine neue mit gleicher Länge ersetzt werden. Ob es eine Röhrenrutsche werden wird, entscheidet das vorhandene Budget. Auch ein weiteres Problem soll mit der Neugestaltung angegangen werden: Schüler des nahe gelegenen Schulzentrums Diegele besuchen den Platz offenbar regelmäßig, um zu „chillen“. Dieser „Mischnutzung“ will der Planer mit klaren Strukturen und räumlichen Definitionen begegnen und so einer Verschmutzung des Platzes entgegenwirken. Künftig soll es keine räumlichen Übergänge mehr geben, sondern nur einen einzigen und zentralen Eingang. Der Platz wird ansonsten mit einer Hecke und einem Zaun eingefriedet. Parallel zu den Planungen laufen momentan Gespräche mit der nahen Schule.

Die Trennung von Spielplatz und Umgebung liegt auch Gebäudemanager Thomas Jaschinski am Herzen. Sind die Gewerke vergeben und erstrahlt der Platz noch in diesem Jahr in neuer Struktur und in neuem Glanz, sieht er die Stadt derweil, was ihre Spielplätze betrifft, bis auf Weiteres gut aufgestellt.