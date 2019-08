Zeitgleich zur Freigabe der Ulmer Steige am Dienstag, starten Arbeiten an der Bad Uracher Ortsdurchfahrt. Sie dauern bis Oktober an.

Nach der Wiedereröffnung der Ulmer Steige (Böhringer Steige) am Dienstag, 3. September, im Laufe des Vormittags, lässt das Regierungspräsidium Tübingen den schadhaften Fahrbahnbelag der L 211 von der B 28 bis zum Ortsausgang in Richtung Grabenstetten in der Ortsdurchfahrt von Bad Urach erneuern. Auf einer Länge von rund 540 Metern erhält die L 211 innerhalb der Ortsdurchfahrt einen neuen Asphaltbelag in lärmmindernder Bauweise. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sind die Arbeiten voraussichtlich am Montag, 7. Oktober, abgeschlossen.

Schäden durch Umleitungsverkehr

Die Fahrbahndeckenerneuerung ist aufgrund diverser Schäden erforderlich. Durch die grundhafte Sanierung der Ulmer Steige (B 28) und den dadurch bedingten knapp einjährigen Umleitungsverkehr hat die L 211 zusätzlich Schaden genommen. Die Sanierung dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur.

Während der Maßnahme ist die Grabenstetter Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird über die wieder geöffnete Ulmer Steige weiter über die K 6758 nach Grabenstetten und umgekehrt geführt. Der Anliegerverkehr von und zum Industriegebiet wird in der Zeit von Samstag, 7. September, bis Donnerstag, 26. September, mit einer Ampel durch die Baustelle geführt. Während der Fräsarbeiten und dem Asphalteinbau wird der Baustellenbereich jeweils mehrere Tage voll gesperrt. Eine Zufahrt zum Industriegebiet ist dann nicht möglich.

Bushaltestellen fallen weg

Aufgrund der anstehenden Sanierungsarbeiten können die Bushaltestellen „Geirenbadstraße“ am Friedhof und „Hans-Reyhing-Weg“ in der Schützenstraße vorübergehend nicht angefahren werden und müssen ersatzlos wegfallen. Die nächstgelegene Haltestelle befindet sich in der Teckstraße. Die Haltestellen Elsachstraße und Teckstraße werden sowohl in Richtung Elsach-Siedlung als auch in Richtung Breitenstein einseitig bedient.