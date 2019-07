Das Regierungspräsidium Stuttgart beginnt am Freitag, 5. Juli, mit einer umfangreichen Fahrbahndeckenerneuerung auf der B 27 zwischen der Abfahrt zur B 312 bis zur Kreisgrenze Esslingen/Reutlingen. Die Arbeiten enden voraussichtlich am Montag, 22. Juli.

Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits begonnen und dauern bis Donnerstag, 11. Juli, an. Diese werden täglich zwischen 9 und 15 Uhr ausgeführt. Während dieser Zeit wird je Fahrtrichtung der linke Fahrstreifen gesperrt, um die Schutzplanken an den sechs benötigten Mittelstreifenüberfahrten zu öffnen. Während der nächtlichen Bauarbeiten im selben Zeitraum werden zwischen 20 und 5 Uhr des Folgetages zwei neue Mittelstreifen geöffnet, um die Überfahrt auf die Gegenfahrbahn zu ermöglichen. Parallel dazu wird in Tages- und Nachtarbeit die benötigte Verkehrssicherung für die Sperrungen an den drei Wochenenden aufgestellt.

Die Hauptarbeiten des rund 5,2 Kilometer langen Sanierungsabschnitts der B 27 werden in drei Bauabschnitte unterteilt. Die Aichtalbrücke ist von der Sanierung nicht betroffen. Der erste Abschnitt erfolgt von Freitag, 5. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 8. Juli, 5 Uhr. Dieser Abschnitt beginnt ab der Abfahrt zur B 312 auf einer Länge von etwa 1,9 Kilometern bis zur Aichtalbrücke. Der zweite Abschnitt erfolgt von Freitag, 12. Juli 2019 ab 20 Uhr, bis Montag, 15. Juli 2019, 5 Uhr. Dieser

Abschnitt beginnt nach der Aichtalbrücke auf einer Länge von etwa 1,6 Kilometern. Der dritte Abschnitt erfolgt von Freitag, 19. Juli, ab 20 Uhr, bis Montag, 22. Juli, 5 Uhr. Der letzte Abschnitt schließt am vorangegangenen Abschnitt an und endet nach etwa 1,7 Kilometern an den bereits vorhandenen neuen Asphaltbelag.

Hierbei wird an den betroffenen Wochenenden ab 20 Uhr abschnittsweise auf gesamter Fahrbahnbreite der Asphaltbelag auf einer Tiefe von zwölf Zentimetern herausgefräst und in Kompaktbauweise wieder eingebaut. Im Anschluss erfolgen Markierungsarbeiten, Erneuerungen der Schleifen für die Verkehrszählstellen sowie die Wettersensoren und Restarbeiten. Montags ab 5 Uhr wird der Verkehr für beide Fahrt-richtungen wieder freigegeben.

Während der Sanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Tübingen wird an den betroffenen Wochenenden der gesamte Verkehr auf die Gegenfahrbahn übergeleitet. Es steht somit im Baustellenbereich für jede Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Geschwindigkeit wird auf 80 Stundenkilometer reduziert. Betroffene Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die betroffenen Bereiche großräumig zu umfahren.

Info Mehr über die Baustellen im Land unter www.baustellen-bw.de.