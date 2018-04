Grafenberg Spazieren zwischen den Kräutern

Grafenberg / swp

Ein Wildkräuterspaziergang mit anschließender Verwertung findet am Freitag, 27. April, und Freitag, 4. Mai, jeweils von 18 bis 22 Uhr in Grafenberg statt. Veranstalter ist die Gemeinde und der Schwäbische Albverein. Der Frühling hat bereits eine Auswahl an geschmacksintensiven Wildkräutern beschert. Diese werden gemeinsam entdeckt, gesammelt und anschließend in verschiedenen Rezepturen verwertet.

Anmeldungen sind bis 22. April per E-Mail an s.schelkle@grafenberg.de zu senden. Es wird darum gebeten, geeignete Kleidung zu tragen und an festes Schuhwerk zu denken. Für die restlichen Speisen sollten Behälter mitgebracht werden. Die Teilnehmer treffen sich jeweils um 18 Uhr an der Rienzbühlhalle.