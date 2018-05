Bauprojekt Spatenstich für Grabenstettens neue Ortsmitte

Grabenstetten / Alexander Thomys

Ein solches Bauprojekt hat die Albgemeinde lange nicht gesehen. „Wir schreiben heute Geschichte“, erklärte daher Jochen Ladner, Geschäftsführer von Ochsen-Beck, anlässlich des Spatenstiches für die Erweiterung der bestehenden Bäckereifiliale um einen großen Cafébereich, zu dem auch der Neubau eines Wohnhauses auf der anderen Seite des Bauplatzes in der Ortsmitte gehört (wir berichteten). „Das ist die größte Veränderung in der Grabenstetter Ortsmitte seit 100 Jahren“, sagte Ladner, der den Startschuss daher bewusst öffentlich feiern wollte und die Einwohner dazu einlud: „Viele Bürger haben mich gefragt, wann es endlich los geht. Die Neugier im Ort ist wirklich groß.“

Grabenstettens Bürgermeister Roland Deh nannte es das „größte Bauvorhaben dieses Jahrtausends in unserer Gemeinde“, die Ortsmitte würde damit ein „neues Gesicht“ erhalten. Deh erinnerte auch an den Beitrag der Gemeinde, welche zunächst die Grundstücke erworben und die alten Bestandsgebäude hatte abbrechen lassen. Fördermittel des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum seien für diese Maßnahme geflossen. „Wir sind noch bis 2021 Schwerpunktgemeinde im ELR-Programm“, sagte Deh und forderte interessierte Bauherren auf, die Möglichkeit zur Förderung von Sanierungsarbeiten in Anspruch zu nehmen.

Architekt Thomas Ott erinnerte an zahlreiche Absprachen mit den Behörden. „Wir mussten auch Kompromisse machen“, erklärte Ott, der sich zugleich stolz zeigte, „ein solches Leuchtturmprojekt, das ortsbildprägend ist für die Gemeinde“, mitzugestalten. „Für Grabenstetten und die Familie Ladner entsteht da etwas ganz Tolles.“ Das sahen wohl auch die rund 50 Zuhörer so, die zum Spatenstich gekommen waren. Als der Architekt allerdings im Bezug auf die Außenanlagen des Cafés von einer „kleinen Oase für Grabenstetten“ sprach, donnerten zwei schwere Lastwagen vorbei und ließen die Zuhörer schmunzeln. Allerdings: Die Gemeinde wird im Zuge der Baumaßnahme auch die Gehwege zur Uracher und Böhringer Straße hin erneuern und hofft, den Verkehr damit zu verlangsamen. „Einen Kreisverkehr wird es aber nicht geben“, erklärte Schultes Deh im Blick auf aktuelle Gerüchte im Ort. Richtig sei dagegen, dass die Gemeinde den „Hirsch“ samt Garten gekauft hat. „Wir machen uns noch Gedanken darüber, was dort in Zukunft geschehen soll.“

Jochen Ladner war am Ende nur „glücklich, dass der Bau nun endlich losgeht.“ In zwölf bis 14 Monaten, kündigte Architekt Ott an, würde man an gleicher Stelle im Außenbereich des Cafés sitzen. Zwischenzeitlich wird es für Ochsen Beck spannend: Die Bäckereifiliale wird im Laufe der Bauarbeiten in einen Container umziehen müssen. „Wir haben es hier mit einer komplexen Baustelle zu tun“, sagte Ladner, der sich daher freute, auf lokale Bauunternehmen zu setzen. „Da ist das Vertrauen da.“ Im Anschluss an den Spatenstich wurde bei Sekt und Häppchen auf den Neubau angestoßen. Bleibt das Wetter dem Bau so gewogen wie beim Spatenstich, dürften die Arbeiten an der neuen Ortsmitte Grabenstettens wohl zügig voranschreiten.