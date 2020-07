Die Wohnraumstiftung Communia ist vom Tisch, jetzt soll es die Sozialquote im Geschosswohnungsbau richten. Das hat der Gemeinderat vergangenen Donnerstag beschlossen, um den Bau von bezahlbarem Wohnraum anzukurbeln.

Mietpreisgebundene Wohnungen mindestens 20 Prozent unter ortsüblichen Preisen

Diese Regelung greift bei Bauvorhaben ab zehn Wohneinheiten oder ab 1100 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Dann sind mindestens 25 Prozent als preisgebundener Mietwohnraum zu erstellen. Auch auf die Höhe der Miete hat diese Regelung Einfluss: Sie liegt mindestens 20 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete. An diese Regelung sind Bauträger oder Investoren 20 Jahre gebunden.

Doch wer darf eine solche Wohnung überhaupt beziehen?

Die Stadt beruft sich in dieser Frage auf Einkommensgrenzen, die das Land Baden-Württemberg empfiehlt. Für einen Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt gelten 51 000 Euro, für einen Drei-Personen-Haushalt 60 000 Euro. Das sind die derzeit gültigen Zahlen, die sich freilich ändern können, wenn die Einkommensgrenzen angepasst werden. Deswegen wird die Stadt Metzingen nur an solche Personen mietpreisgebundene Wohnungen vergeben, die einen in Baden-Württemberg ausgestellten Wohnberechtigungsschein vorlegen können.

Betrügereien und Tricksereien verboten: Preisgebundener Wohnraum muss an Ort und Stelle sein

Falls Bauherren auf die Idee kommen sollten, hier ein Prestigeobjekt für solvente Mieter zu errichten, um die Sozialquote andernorts zu erfüllen: Das lässt die Stadt Metzingen nicht zu. „Der preisgebundene Wohnraum ist grundsätzlich an Ort und Stelle des Bauvorhabens nachzuweisen“, heißt es in den vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien.